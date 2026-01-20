Kocasinan'da öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başladı - Son Dakika
Kocasinan'da öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başladı

Kocasinan\'da öğrencilere ücretsiz kahvaltı projesi için ihale süreci başladı
20.01.2026 12:11  Güncelleme: 12:12
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik ücretsiz kahvaltı desteği projesinin Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu belirterek destek verdi. Proje kapsamında düzenli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere kahvaltı paketleri ulaştırılacak.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Kocasinan Belediyesi tarafından ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hayata geçirilen ücretsiz kahvaltı desteği projesinin Türkiye'ye örnek bir çalışma olduğunu belirterek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. Türkiye genelinde dikkat çeken proje için kahvaltı kolisi alımına yönelik ihale süreci başlatıldı.

Vali Gökmen Çiçek; öğrenciler ve aileler için büyük önem taşıyan projeyle ilgili yaptığı değerlendirmede, sosyal devlet anlayışının sahadaki en somut örneklerinden birinin Kocasinan'da hayata geçirildiğini belirterek, "Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür etmek istiyorum. Kaymakamımız Erdoğan Turan Ermiş ve Ahmet Çolakbayrakdar birlikte bir başarıya imza attılar. Kahvaltı projesi ile benim de çok yakından takip ettiğim öğrencilerimiz ve ailelerimiz için çok değerli bir proje ortaya koydular. Türkiye'ye örnek bir proje. Hem kaymakamımıza hem belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Çolakbayrakdar ise öğrencilerin sağlıklı beslenmesi, güne zinde başlaması ve eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması amacıyla hazırlanan 'İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Kahvaltı Desteği Projesi' için Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıddık Kaya ile iş birliği protokolü imzaladıklarını hatırlatarak; "Ailelerimizin yükünü hafifletirken evlatlarımızın eğitim hayatına daha güçlü başlamalarına destek olacağız. İhtiyaç duyulan her noktada bu desteği artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu. Proje kapsamında ihtiyaç sahibi çocuklara her ay düzenli olarak kahvaltı paketleri ulaştırılacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından proje kapsamında kahvaltı kolisi alımı için açık ihale süreci başlatılmış olup, toplam 3 bin 500 koliyi kapsayan ihale 28 Ocak 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Kocasinan Belediyesi İhale Salonu'nda yapılacak. Yüklenici firma ise 2025-2026 eğitim öğretim yılı sonuna kadar her ay en az 550 kahvaltı kolisini belediyenin belirlediği okullara ücretsiz olarak ulaştıracağı öğrenildi. Aylık periyotlarla ailelere ulaştırılacak kahvaltı kolilerinde; yumurta paketleri, 21 adet kek, 21 adet sade süt, kaşar peyniri, beyaz peynir, eritme peyniri, tereyağı, bal, tahin, pekmez, helva, zeytin, ceviz, fındık ve kuru üzüm bulunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan Belediyesi, Yerel Yönetim, Gökmen Çiçek, Kocasinan, Türkiye, Yerel, Son Dakika

