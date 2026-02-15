Kocasinan Satranç Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Kocasinan Satranç Turnuvası sona erdi

15.02.2026 12:01  Güncelleme: 12:03
Kocasinan Belediyesi'nin düzenlediği 'Okullar Arası Satranç Takım Turnuvası' final müsabakalarıyla tamamlandı. Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin satrançla gelişimlerine destek olduklarını vurguladı ve Kayseri'yi satrançta marka şehir yapma hedeflerini dile getirdi.

Kocasinan Belediyesi, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen 'Okullar Arası Satranç Takım Turnuvası', heyecan dolu final müsabakalarıyla sona erdi. Turnuvanın finalinde sporcuları yalnız bırakmayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; "Kayseri'mizi satrançta da marka şehir yapmak için çalışıyoruz. Satrançta kazanan, Türkiye'nin geleceği evlatlarımızdır" dedi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 580 sporcunun katıldığı 'Okullar Arası Satranç Takım Turnuvası'nda gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onlarla sohbet etti. Zeka oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yeteneğini geliştirmesi konusunda her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Altı farklı kategoride düzenlenen turnuvada ter döken öğrencilerin nitelikli vakit geçirmesinin öncelikleri olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kıymetli hemşehrilerim, hayırlı günler diliyoruz. Şu anda Kocasinan Belediyemiz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Satranç Federasyonumuzla iş birliği halinde ortaokul ve lise çağındaki çocuklarımız için yapılan okullar arası satranç turnuvasındayız. Turnuvanın son gününde gençler burada kıyasıya bir mücadelenin içerisinde. Turnuvanın neticesinde altı kategorinin birincisi, ikincisi, üçüncüsü neticelenmiş olacak. Bütün çocuklarımıza başarılar diliyoruz. Elbette ki burada yapılan turnuvanın neticesinde kazananlar bölgede ve Türkiye'de Kayseri'mizi, şehrimizi temsil edecekler. Onlara da ayrıca bundan sonraki süreçte başarılı olmaları inşallah nasip olsun diyorum. Çünkü buradan çıkacak birinci, ikinci çocuklarımız Kayseri'mizin adını duyuracaklar, Kayseri'miz adına yarışmış olacaklar. Her alanda vatandaşımızın yanında hizmetler üretirken, gençlerin spor alanında daha fazla vakit geçirmelerini, onların nitelikli zaman geçirebilmeleri için çalışmalar yürütüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında, her yerinde ama gençlerle, kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla her yaş grubunda herkesin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tür organizasyonları artırarak devam edeceğiz. Bu vesileyle yavrularımıza destek olan tüm kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ortaokul ve lise kademelerinden yüzlerce öğrencinin katıldığı turnuva, kupa ve madalya takdiminin ardından sona erdi. Turnuva sonucu dereceye girenler, Kayseri'yi temsil edecek. - KAYSERİ

