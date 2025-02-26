Kayseri'de Osmanlı Dönemi Belge Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kayseri'de Osmanlı Dönemi Belge Sergisi Açıldı

Kayseri\'de Osmanlı Dönemi Belge Sergisi Açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin KAYMEK'i, Sarıoğlan ilçesinde 'Belgelerle Osmanlı'da Palas Sergisi' açarak Osmanlı Dönemi'ne ait 90 tarihi belgeyi ziyaretçilerle buluşturdu. Sergi, Palas'ın tarihi ve dönemin sosyal, kültürel yapısını yansıtması açısından önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

26.02.2025 10:34  Güncelleme: 10:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin kültür ve eğitim alanındaki öncüsü KAYMEK, Sarıoğlan ilçesi Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde açtığı sergiyle, Osmanlı Dönemi'ne ait 90 değerli belgeyi ziyaretçileriyle buluşturuyor. Bu belgeler, Palas'ın tarihine ışık tutarken, bölgenin sosyal, kültürel ve hukuki yapısını derinlemesine yansıtıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın kültür, sanat ve eğitime verdiği önem doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), Sarıoğlan ilçesinde 'Belgelerle Osmanlı'da Palas Sergisi' açılışını gerçekleştirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim ve kültür alanındaki öncüsü olan KAYMEK, Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde önemli bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Bu özel sergide, T.C. Cumhurbaşkanlığı Arşivler Genel Müdürlüğü'nden alınan 70 adet taranmış belge ve Palaslı vatandaşlardan temin edilen 18 adet orijinal tarihi vesika ile zenginleşen bir koleksiyon yer alıyor. Bu belgeler, Osmanlı Dönemi'nin derinlikli sosyal, kültürel ve hukuki yapısını aydınlatırken, Palas'ın tarihine dair eşsiz bilgiler sunuyor.

Serginin içeriği, Palas'a dair pek çok önemli olayı ve dönemin hukuki, sosyal yapısını gözler önüne seriyor. Osmanlı Cihan Devleti'nin idari ve toplumsal düzenine dair derinlemesine bir bakış açısı sağlayan belgeler, halkın devletle olan ilişkilerinden, kadıların verdiği hukuki kararlara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Sergide yer alan belgeler, her biri dönemin toplumsal dinamiklerini yansıtan ve Osmanlı Cihan Devleti'nin yönetim anlayışına dair benzersiz bilgiler sunan yazışmalardan oluşuyor.

Öne çıkan belgeler arasında, halkın devlete karşı şikayetlerini dile getirdiği dilekçeler, kadıların verdiği adalet kararlarını içeren fermanlar, toprak anlaşmazlıklarına dair resmi yazışmalar, vergi kayıtları, tapu senetleri ve aile içi miras tartışmalarına dair hukuki belgeler bulunuyor. Bu belgeler, Palas'ın sosyal yapısını, ekonomik yaşamını ve hukuki düzenini ayrıntılı bir şekilde konu ediniyor. Her bir belge, Osmanlı Dönemi'nin günlük yaşamına dair derinlemesine bilgiler sunuyor, dönemin idari süreçlerini ve toplum yapısını anlamak isteyenler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Bu sergi, sadece Kayseri'nin tarihine ışık tutmakla kalmıyor, aynı zamanda Osmanlı Cihan Devleti'nin idari ve sosyal yapısını anlamak isteyen tüm ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunuyor. Palas Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan ve ilgi gören sergi, geçmişin izlerini günümüze taşırken, ziyaretçilere Osmanlı toplumunun hukuki ve kültürel yapısını daha iyi anlamalarını sağlayacak değerli bir fırsat sunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Osmanlı Dönemi Belge Sergisi Açıldı - Son Dakika

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