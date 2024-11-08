Kayseri'de Özel Binicilik Eğitimleri Başladı - Son Dakika
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Kayseri'de Özel Binicilik Eğitimleri Başladı

Kayseri\'de Özel Binicilik Eğitimleri Başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde özel derslerle devam eden binicilik eğitimleri, yoğun ilgi görüyor. 40 dakikalık seanslarla sunulan eğitimler, 9 yaş ve üstü katılımcılara açık.

08.11.2024 16:07  Güncelleme: 16:09
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Türkiye'nin sayılı, Kayseri'nin en kapsamlı ve en büyük atlı spor merkezi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlediği binicilik eğitimleri özel derslerle devam ediyor.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri'de sporseverlere etkin ve kaliteli bir spor hizmeti sunan kuruluşu Spor A.Ş. sporun her çeşidini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde düzenlenen ve biniciliğe merakı olan vatandaşlardan yoğun ilgi gören binicilik eğitimleri, özel derslerle devam edecek.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde binicilik tutkunlarına keyifli bir deneyim yaşatacak özel dersler 40 dakika şeklinde planlandı.

Hava şartlarının da etkisi göz önüne alınarak günlük programların belirleneceği özel binicilik dersi ücreti 40 dakikalık eğitim 500 TL olarak belirlendi. Temel teorik bilgi verilerek başlayacak eğitim, manej içerisinde binicinin seviyesine göre başlangıç, orta veya ileri seviye aşamalarında uygulamalı olarak ilerleyecek.

Özel eğitimler 40 dakikalık tek seans olup, dileyen binici birden fazla seans alabilecek ve eğitimlere 9 yaş ve üzeri biniciler katılabilecek.

Kayıtların, şahsen Cırgalan Mahallesi 4121. Sokak Kocasinan adresindeki Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde yapılabileceği eğitimler hakkında detaylı bilgiye, 0530 375 00 38 numaralı telefon üzerinden erişilebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Özel Binicilik Eğitimleri Başladı - Son Dakika

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