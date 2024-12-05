Kayseri'de Özel İhtiyaçlı Vatandaşlara Ücretsiz Otopark Desteği - Son Dakika
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Kayseri'de Özel İhtiyaçlı Vatandaşlara Ücretsiz Otopark Desteği

Kayseri\'de Özel İhtiyaçlı Vatandaşlara Ücretsiz Otopark Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, özel ihtiyaçlı vatandaşlar için ulaşımda önemli bir destek sağlıyor. 3 bin 868 özel bireye ücretsiz otopark imkanı sunan belediye, ayrıca erişilebilirlik projeleri ile de dikkat çekiyor.

05.12.2024 10:58  Güncelleme: 10:59
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, içme suyu desteğinin yanında ulaşım konusunda da özel ihtiyaçlı vatandaşlara katkı sağlarken, Ulaşım A.Ş. aracılığı ile 3 bin 868 özel ihtiyaçlı vatandaşa ücretsiz otopark desteği sunuyor.

Gönül belediyeciliğinin örneklerini sergilemeyi, Kayserili vatandaşları memnun etmeyi sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, sürdürdüğü faaliyetlerinde şehrin özel sakinlerine yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu doğrultuda Büyükşehir Ulaşım A.Ş. binlerce özel ihtiyaçlı vatandaşa, ücretsiz otopark hizmeti sağladı.

4 bine yakın özel ihtiyaçlı vatandaşa ücretsiz otopark desteği

Özel ihtiyaçlı vatandaşlar için büyük önem arz eden ulaşım alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplam 3 bin 868 özel ihtiyaçlı vatandaşa, otoparklardan ücretsiz faydalanma imkanı sundu. Şehrin özel sakinleri, yol kenarı otoparklarından 2 saat, katlı otoparklardan ise günlük 14 saat şeklinde ücretsiz faydalanma fırsatından istifade ediyor.

Şehrin altyapısını da özel ihtiyaçlı vatandaşlara uygun şekilde oluşturmaya özen gösteren Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 adet tüm kapılarında yeni bir uygulamayı da hayata geçirdi. Yine Büyükşehir tarafından trafikte, 'Erişilebilir Yaya Butonları' projesi sayesinde 20 kavşakta 160 adet butonları ile özel ihtiyaçlı vatandaşlara daha güvenli olarak ulaşım imkanı tanındı.

Öte yandan özel ihtiyaçlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, yaşam standartlarını yükseltmek için hizmetlerini arttırarak sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı engelsiz yaşam merkezlerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Kayseri'nin hizmetine sunarak özel ihtiyaçlı bireylere eğitim imkanı sunuyor. Yüksel Ateş Engelsiz Çocukevi'nde de erkek 66, kız 15 olmak üzere toplam 81 özel ihtiyaçlı çocuk için hizmet veriliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Özel İhtiyaçlı Vatandaşlara Ücretsiz Otopark Desteği - Son Dakika

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