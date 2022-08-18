Kayseri 'de paraşütle atlayan 64 yaşındaki Mustafa Turan 'ın gökyüzündeki heyecanlı anları kameraya yansıdı. Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki Mustafa Turan paraşütle atlayış gerçekleştirdi. Talas ilçesindeki 2000 rakımlı Ali Dağı'ndan pilot Esat Güneş ile beraber atlayan Turan, keyifli anlar yaşadı. Pilotun yaptığı akrobatik hareketlerle adeta kendinden geçen Mustafa Turan tekbir sesleri ile göğü inletti. Yaşlı adamın keyifli anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Mustafa Turan, Kayseri, Talas, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Paraşütle uçan dede heyecandan göğü inletti: 'Allahu ekber' - Son Dakika

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