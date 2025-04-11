Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kayseri\'de Polis Teşkilatı\'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi ile birlikte Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, polis teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Etkinlikte Kayseri Valisi ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.

11.04.2025 12:13  Güncelleme: 12:16
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Polis Haftası kapsamında düzenlenen programa katılarak, polis teşkilatının 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kayseri'de, Polis Haftası etkinliklerle kutlanırken, Hisarcık Polisevi'nde gerçekleştirilen programa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'ın yanı sıra, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek, Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Garnizon Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz ve emniyet teşkilatı mensupları katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Polis teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Milletimizin huzur ve güvenliği için canla başla görev yapan emniyet mensuplarımızla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu özel günde, başımızın tacı kahramanlarımız ve gazilerimizle birlikte olmaktan onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de bu anlamlı günde polislerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Biz Kayserililer, Türk milleti, polislerimizi çok seviyoruz" diye konuştu. Tarihi şan ve şerefle dolu, 180 yıldır huzur ve güvenin teminatı olan polis teşkilatının kuruluşunun yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ise Türk milletinin desteği, duası ve güveni ile yola devam ettiklerini vurguladı.

Program sonunda, 180'inci yıla özel hazırlanan pasta kesildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Polis Teşkilatı'nın 180. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı - Son Dakika

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