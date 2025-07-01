Kayseri\'de Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile Ulaşımda Yenilik

Raylı sistem ağını genişleterek kent içi ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım A.Ş. bünyesindeki Raylı Sistem Kontrol Merkezi ile tüm seferleri anlık olarak takip ediyor. 80 tramvayın ve 75 istasyonun yönetildiği merkez, şehrin ulaşım kalbinin attığı yer olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım alanındaki iştirak şirketi Kayseri Ulaşım A.Ş., kent sakinlerine güvenli, konforlu ve hızlı toplu taşıma hizmeti sunmak amacıyla altyapısını sürekli geliştirerek hizmet ağını genişletmeye devam ediyor.

Raylı sistemin sorunsuz işletilmesini sağlayan Raylı Sistem Kontrol Merkezi, şehir içi ulaşımın kesintisiz bir şekilde sürdürülebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

Kayseri Ulaşım A.Ş. Raylı Sistem İşletme Müdürü Ömer Demirdirek, merkezde yürütülen faaliyetlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"46 kilometrelik raylı sistem hattımızın, 75 istasyonumuzun ve 80 tramvayımızın kalbi burada atıyor. Tüm seferlerin planlanması bu merkezden yapılıyor. Tramvayların anlık konumları takip ediliyor, gerektiğinde hızlıca müdahale ediliyor. Kontrol ekranlarımızda araçların hareketi, istasyon yoğunlukları ve güvenlik kameralarının görüntüleri sürekli izleniyor. Herhangi bir aksaklıkta ekiplerimiz anında harekete geçiyor. Örneğin makasları uzaktan açıp kapatarak, seferlerin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz."

Bu merkezdeki uzman ekibin, ulaşımın güvenli, verimli ve kesintisiz olması için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu söyleyen Demirdirek, "Siz varış noktasına rahatça ulaşın diye biz burada durmaksızın çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, teknolojik altyapı yatırımları ve profesyonel ekip çalışmasıyla şehir içi ulaşımda yüksek kalite standartlarıyla hizmeti sürdürüyor. - KAYSERİ