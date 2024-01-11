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Kayseri'de Regaib Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti - Son Dakika
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Kayseri'de Regaib Kandili'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti

Kayseri'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük, küçük, yaşlı, genç her yaştan insan dua etmek için birçok camide toplandı. Cami girişinde ve çıkışında vatandaşlara lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

Kayseri\'de Regaib Kandili\'nde Vatandaşlar Camilere Akın Etti
11.01.2024 - 21:47,  Güncelleme: 21:49
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Kayseri'de üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaib Kandili'nde vatandaşlar ibadet etmek için camilere koştu.

Büyük, küçük, yaşlı, genç her yaştan insan Regaib Kandili'nde ibadet etmek için camilere akın etti. Kayserili vatandaşlar başta Hunat Camii, Cami Kebir, Bürüngüz Cami, Gülük Cami, Hacı Kılıç Camii, Kurşunlu Cami ve Hulusi Akar Camii olmak üzere birçok camide dua etmek için ellerini semaya açtı.

Vatandaşlara cami girişinde ve çıkışında lokum ve kandil simidi dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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