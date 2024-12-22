Kayseri\'de Sabah Sis Etkili Oldu

Kayseri'de sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışının ardından sabah sis etkili oldu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren şehir merkezinde yoğunlaşan sis bulutları, görüş mesafesini düşürdü. Sis bulutları arasında görülen yüksek katlı binalar ve Ali Dağı da görsel şölen oluştururken, dron ile görüntülendi. - KAYSERİ
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