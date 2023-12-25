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Kayseri'de sanayi bölgesinde kavşak düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan sanayi bölgesindeki kavşakta yol yapım, otopark ve düzenleme çalışmaları yapıyor. Çalışmaların tamamlanması için sürücülerin alternatif girişleri kullanmaları önem arz ediyor.

Kayseri\'de sanayi bölgesinde kavşak düzenlemesi
25.12.2023 - 15:38,  Güncelleme: 15:43
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan ve gün içerisinde yüzlerce aracın giriş çıkış yaptığı sanayi bölgesindeki kavşakta yol yapım, otopark ve düzenleme çalışmaları yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanayi giriş çıkışlarındaki kavşakta düzenleme talebine anında cevap verdi. Ekipler, Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan Ankara yönünde DSİ kavşağından hemen sonraki kavşakta yol yapım, otopark ve kavşak düzenleme çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ortak çalışması sonucu kavşağın daha verimli kullanılması, sanayi bölgesine giriş ve çıkışların daha güvenli olması için proje hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu kavşaktaki sorunun çözümüne yönelik projeyi başlatan Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, esnafın ve vatandaşların mağdur olmaması için Cumartesi günü mesai bitiminde başladıkları çalışmayı ara vermeden, mesai mefhumu gözetmeksizin 24 saat esasına göre sürdürüyor. Yaklaşık 1 hafta içinde tamamlanması planlanan çalışmalar süresince trafikte aksamalar yaşanmaması adına sürücülerin sanayi girişi için DSİ Kavşağı'nı, Köprülü Kavşağı ve alternatif diğer girişleri kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem arz ediyor.

Esnaflar da bu çalışmayı önemsediklerini, esnaf ve vatandaşlar için önemli bir hizmet gerçekleştirildiğini belirterek, Başkan Büyükkılıç ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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