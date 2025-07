Kayseri\'de Sanayicilerle İstişare Toplantısı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile birlikte Kayseri'nin üretici gücü sanayicileri ve iş dünyası ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

Ev sahipliğini AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin'in yaptığı Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplantıya Başkan Büyükkılıç ve AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş'ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Başkanvekili Yardımcısı İzzet Buzkan, ilçe parti ve belediye başkanları, sivil toplum teşkilatı temsilcileri ile iş dünyasından konuklar katıldı. Üretimin, istihdamın ve yatırımın gücüne güç katmak adına istişarelerde bulunulan toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Kayseri'yi her alanda daha ileriye taşıyacak her fikrin, her katkının kendileri için kıymetinin büyük olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, el birliğiyle, gönül birliğiyle çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi. Büyükkılıç, üretenin kendilerinin baş tacı olduğunu belirterek, sanayicilere, çiftçilere, besicilere ve bunlar gibi mal ve hizmet üreten tüm emektarlara başarılar, kolaylıklar ve bol, bereketli helal kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde yangın meydana gelen Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasını da Genel Başkan Vekili Elitaş ve beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret ederek, firmaya geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükkılıç konuya ilişkin, "Yaşanan yangın hepimizi derinden üzdü. Firma sahiplerine ve emekçi kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim böyle afetleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Genel Başkan Vekili Elitaş ve beraberindeki heyetle birlikte, Talas'taki tarihi Yaman Dede Camii'nde de incelemelerde bulundu.