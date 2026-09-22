Kayseri\'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şap hastalığı nedeniyle Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin geçici süre ile kapatıldığını bildirdi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış açıklamasında; "Şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler ve uygulamaya konulan koruyucu tedbirler kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri geçici süreyle faaliyete kapatılmıştır. Canlı Hayvan Pazar Yerimizin yeniden faaliyete geçeceği tarih, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda üyelerimize ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.