Kayseri'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı - Son Dakika
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Kayseri'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı

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Kayseri\'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı
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KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şap hastalığına karşı tedbirler kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin geçici süreyle kapatıldığını bildirdi. Pazarın yeniden faaliyete geçeceği tarih, yetkili makamların izniyle ayrıca duyurulacak.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, şap hastalığı nedeniyle Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri'nin geçici süre ile kapatıldığını bildirdi.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış açıklamasında; "Şap hastalığına karşı hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla, ilgili kamu kurumlarıyla gerçekleştirilen değerlendirmeler ve uygulamaya konulan koruyucu tedbirler kapsamında Kayseri Ticaret Borsası Canlı Hayvan Pazar Yeri geçici süreyle faaliyete kapatılmıştır. Canlı Hayvan Pazar Yerimizin yeniden faaliyete geçeceği tarih, yetkili makamların yapacağı değerlendirmeler ve vereceği izin doğrultusunda üyelerimize ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır. Üyelerimizin ve vatandaşlarımızın yalnızca yetkili kurumlar ile Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
KayseriEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de şap hastalığı tedbirleri kapsamında canlı hayvan pazarı geçici kapatıldı - Son Dakika
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