Tayı kurtarmak için suya atladı, o anlar kamerada

Kayseri'de bir kişinin sazlığa düşen tayı kurtarmak için suda verdiği mücadele amatör kameraya yansıdı.

Hacılar ve İncesu ilçeleri sınırında bulunan Hürmetçi Sazlığı'nda bulunan bir tay suya düştü. Tay, ne yapacağını şaşırırken, bu sırada yılkı atlarından görevli Kayseri Büyükşehir Belediyesi personeli Bekir Erdem, hiç düşünmeden suya atladı. Erdem, tayı kurtarmak için yoğun mücadele sarf etti. O anlar da amatör kameraya yansıdı. - KAYSERİ