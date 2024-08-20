Kayseri'de Sıcaktan Bunalanlar Buz Patenine Koştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Sıcaktan Bunalanlar Buz Patenine Koştu

Kayseri\'de Sıcaktan Bunalanlar Buz Patenine Koştu

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte buz patenine ilgi arttı. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ailecek buz patenine koştu.

20.08.2024 13:06  Güncelleme: 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte buz patenine ilgi arttı. Sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar ailecek buz patenine koştu.

Kayseri'de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için buz pateni sporunu tercih ediyor. Çocuklarıyla birlikte buz pateni yapmak için Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. buz pateni tesisine giden vatandaşlar burada sıcaktan korunarak, spor yapıyor. Bu tür alanlara girdiklerinde soğuk havayla karşılaştıkları için mutlu olduklarını söyleyen Muzaffer Sabuncu, "Kayseri'de Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize böyle tesisleri sağladığı için çocuklarımıza böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın başlarında çok değerli hocalarımız var. Hepsi harika insanlar. Biz bu tesislerde kendi çocukluğumuzda yapamadığımız etkinlikleri çocuklarımıza yaptırıyoruz. Bu tür yerlerin çoğalmasını istiyoruz. Kayseri İç Anadolu'nun önemli bir şehri. İnsanlar Kayseri için elinden geleni fazlasıyla yapıyorlar. Bu alanlara girdiğimiz zaman biz de mutlu oluyoruz. Bizi birden birebire soğuk hava karşılıyor. Bu da hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Buz pateni sayesinde pişmiyoruz"

Buz patenine gelerek sıcaktan korunduklarını söyleyen 11 yaşındaki Ada Sabuncu da, "Yaz sıcaklarından buraya gelerek kurtulabiliyorum. Burada arkadaş edinip, vakit geçiriyorum. Öğretmenlerimle kayarak eğleniyorum. Burası biraz serin olduğu için anne ve babam da sıcaktan pişmiyor hem de ben burada çok eğleniyorum. Dışarısı çok sıcak ama ben buraya gelince ferahlıyorum. Hatta yaz aylarında buraya gelirken, ceket giyiyorum" diye konuştu.

"Vatandaşlar hem tesisimizi ziyaret ediyorlar hem de yaz sıcağından korunarak serinliyorlar"

Vatandaşların tesisleri ziyaret ederek, yaz sıcağından korunarak, serinlediklerini ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Buz Pateni Tesis Amiri Hakan Dumrul da, "İnsanlarımız buraya gelerek serinliyorlar ve çocuklarını izliyorlar. Bölgedeki hemen hemen tüm vatandaşlarımızın çocuklarına ve yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizin imkanları çok uygun. Bölge şehirlerden gelen vatandaşlarımız çok fazla. Özellikle yaz döneminde alanımıza serinlemek için gelen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. 4 yaşından, 75 yaşına kadar kayak yapmak için tesislerimize gelen vatandaşlarımız var. Bu konuda hem tesisimizi ziyaret ediyorlar hem de yaz sıcağından korunarak serinliyorlar. Ortamımız gayet serin ve rahatlatıcı. Üstelik de spor imkanı sunuyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Spor, Yerel, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Sıcaktan Bunalanlar Buz Patenine Koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:02 Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti Amatör müzisyenin öldürülmesiyle ilgili şüpheliler cinayeti itiraf etti
15:40 Ankara’da orman yangını Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı Ankara'da orman yangını! Alevlerin sıçradığı bir köy, tedbir amaçlı boşaltıldı
14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
11:33 Putin, Çeçenistan’da kendisine hediye edilen Kur’an-ı Kerim’i öptü Putin, Çeçenistan'da kendisine hediye edilen Kur'an-ı Kerim'i öptü
07:57 Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme Yurt dışı e-ticaret siparişlerine yeni düzenleme
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
01:16 Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun Biden, orduya talimatını verdi: Nükleer çatışmalara hazır olun
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 16:28:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Sıcaktan Bunalanlar Buz Patenine Koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement