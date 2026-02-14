Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde

Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde
14.02.2026 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve çatı parçaları uçtu. Melikgazi Belediyesi, hızlı bir müdahale ile hasarları gidermeye ve vatandaşların can güvenliğini sağlamak için sahada görev aldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi genelinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken bina çatıları, dış yalıtımları uçtu. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına Melikgazi Belediyesi ekipleri sahada yerini alırken rüzgarın neden olduğu hasar kısa sürede ortadan kaldırıldı. İlçe genelinde devrilen ağaçların yanı sıra vatandaşların Melikgazi Belediyesi Whatsapp İhbar Hattı üzerinden ilettikleri talepleri üzerine özel sitelerin içerisinde zarar gören ağaçlar da belediye ekiplerince kaldırıldı. Gece saatleri itibariyle yoğun mesai yapan belediye ekipleri uçan çatı parçalarını, dağılan çöpleri, devrilen ağaçları kaldırarak muhtemel risklere karşı bölgenin güvenlik önemlerini artırdı.

Melikgazi genelinde yapılan çalışmalar ve alının önlemler dolayısıyla hayat hızla normale dönerken Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; vatandaşlara dikkatli olmalarını ve muhtemel bir durumda 0530 253 91 91 numaralı Whatsapp ihbar hattından Melikgazi Belediyesi'ne ulaşmalarını söyleyerek özverili çalışmaları için belediye ekiplerine teşekkür etti. Yapılan hızlı müdahale ile günlük yaşamına dönen vatandaşlar, Başkan Palancıoğlu'na ve belediye ekiplerine çalışmaları için teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Melikgazi, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:11:11. #7.11#
SON DAKİKA: Melikgazi Belediyesi ekipleri rüzgar mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.