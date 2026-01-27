Büyükşehirin çocuklara özgü kütüphanesi ve müzik okulunda eğlenceli yarıyıl etkinlikleri - Son Dakika
Büyükşehirin çocuklara özgü kütüphanesi ve müzik okulunda eğlenceli yarıyıl etkinlikleri

27.01.2026 10:44  Güncelleme: 10:47
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çocuklara özgü Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda yarıyıl tatilinde eğlenceli etkinlikler düzenleyerek çocuklara ve ailelere neşe dolu anlar sundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara özgü kütüphanesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda sömestir tatili coşkusu yaşandı. Yarıyıl tatilinde çocukları ile kütüphane ve müzik okuluna gelen veliler de çocuklar da gerçekleşen etkinliklerle eğlenirken dinlendiler.

Öğrenci dostu şehrin genç ve öğrenci dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın çocuklara özgü hizmeti Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda neşe dolu yarıyıl etkinliklerine imza atıldı.

Masal Atölyesi, Müzik Atölyesi, Oyun Odası, Sinema Salonu gibi bölümleri ile minik ziyaretçileri ve ailelerine yaşlarına ve ilgilerine uygun faaliyetlerin yapıldığı Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda, sömestir tatili coşkusu yaşandı.

Eğlenmeye, öğrenmeye, el becerisi geliştirmeye yönelik birbirinden renkli ve çeşitli etkinliklerin çocuklarla buluşturulduğu etkinlikte hem çocuklar eğlenerek öğrendi, hem de veliler eğlenceyle birlikte dinlenmeye fırsat buldu.

Etkinliklerden duyduğu memnuniyet, çocuklar ile velilerinin yüzünden okundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

