Kayseri'de Spor Dolu Haftasonu Etkinlikleri - Son Dakika
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Kayseri'de Spor Dolu Haftasonu Etkinlikleri

Kayseri\'de Spor Dolu Haftasonu Etkinlikleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., düzenlediği iki özel etkinlikle sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Bisiklet sürme eğitimleri ve AVM etkinlikleri, katılımcılara farklı spor aktiviteleri sunarak büyük ilgi gördü.

23.12.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.; hafta sonu düzenlediği iki özel etkinlikle sporseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Sporseverlere 'bisiklet sürmeyi bilmeyen kalmasın' eğitimleri verilirken, AVM Etkinliği'nde de renkli spor aktiviteleri yoğun ilgi gördü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; sporun ve sporcunun dostu olmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında 'Yılın En İyi Spor Şehri' seçilen Kayseri; bu unvanına yakışır etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., hafta sonu, sporseverleri iki özel etkinlikte buluşturdu. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kayseri'de Bisiklet Sürmeyi Bilmeyen Kalmasın' etkinliği, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yapıldı. 18 ile 75 yaş arasındaki katılımcılar, profesyonel eğitimcilerden bisiklet sürme teknikleri hakkında bilgiler alırken, etkinlik büyük bir eğlenceli atmosfere dönüştü. Ayrıca, 21-22 Aralık tarihlerinde bir AVM'de düzenlenen 'AVM Etkinliği' ise her yaş grubundan katılımcıya sporla dolu bir hafta sonu sundu. Çeşitli spor aktiviteleri, yarışmalar, zumba dansları, sahne gösterileri, ahşap oyunları ve eğitsel oyunlarla dolu etkinlikte, minikler ve yetişkinler bir arada eğlenceli bir deneyim yaşadı. Her iki etkinlikten de memnun ayrılan sporseverler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkür ettiler.

Sporun ve sağlıklı yaşamın önemini vurgulayan bu iki önemli etkinlik, Kayseri'nin spor şehri kimliğini pekiştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Spor Dolu Haftasonu Etkinlikleri - Son Dakika

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