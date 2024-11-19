Kayseri'de Spor Turizmi Çalışmaları İle Ekonomi Geliştiriliyor - Son Dakika
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Kayseri'de Spor Turizmi Çalışmaları İle Ekonomi Geliştiriliyor

Kayseri\'de Spor Turizmi Çalışmaları İle Ekonomi Geliştiriliyor

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, şehirde yapılan spor turizmi çalışmalarının hem yerel hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkat çekti. Yamaç paraşütü, kano ve rafting gibi etkinliklerle spor turizminde çeşitliliğin artırıldığı ifade edildi.

19.11.2024 15:05  Güncelleme: 15:07
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İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri'de yapılan çalışmalar ile spor turizminin geliştirileceğini söyleyerek, "Şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli" dedi.

Kayseri'de 3 ilçede oluşturulan sportif turizm kurulları ile ilçelerin doğal güzellikleri ön plana çıkarıldı. Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı'nda yamaç paraşütü, Tomarza ilçesinden geçen Zamantı Irmağı'nda kano, Yahyalı ilçesinde belirlenen rafting parkurları ile çeşitlilik artırıldı. Her yıl binlerce misafirin geldiği alanlar geliştirilerek hem ilçe hem il hem de ülke ekonomisine katkı sağlar hale getirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, sportif turizm anlamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "2024 yılında 3 farklı alanda ilçe sportif turizm kurulu oluşturarak sportif turizm amaçlı parkur alanları ilan ettik. Valimiz Gökmen Çiçek öncülüğünde ilçe kaymakamlarımızla beraber yürüttüğümüz bu çalışmalarda yol katettik. Ali Dağı'nda yapılan paraşüt uçuşları var. Uçuşların daha güvenli haline getirilmesi, kontrollü bir şekilde yapılması amacıyla Valiliğimiz, Talas Kaymakamlığımız ve Talas Belediyemiz iş birliğinde çalışmalar başlatıldı. Orada bir parkur alanı ilan edildi. Bölgenin sınırlarının belirlenmesi ve kuralların oluşturulmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bundan sonrasında da buradaki faaliyetleri ilgili ve yeterli şartları sağlamış acenteler aracılığı ile yapılması sağlandı. Şu anda da yetki belgesi verilen acenteler faaliyetlerini sürdürüyorlar" dedi.

"Şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli"

Çalışmaların 2025 yılında da devam edeceğini ve yeni parkur alanlarının oluşturulacağını dile getiren Dursun, "Zamantı Irmağı üzerinde iki farklı noktada rafting ve kano olmak üzere parkur alanları var. Birisi Yahyalı ilçesinde. 8 kilometrelik alanda rafting parkur alanı belirlendi. Şu anda da orada yetkili acente tarafından çalışmalar sürdürüyor. Tomarza ilçemizde kano faaliyetleri bölge ve Şıhbarak mahallelerimizde gerçekleştiriliyordu. Burada da yapılan çalışmalar ile bu alanın ilçe sportif turizm kurulu kurularak kaymakamlığımız başkanlığında çalışmalar başladı. Bu alanların düzenlenmesinde ve parkur alanı ilan edilmesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çok büyük emek harcadı. Şu anda da sportif faaliyetler devam ediyor. Birçok paydaşımız var. Onların sayesinde bu alanlar oluşturuldu. Şu an iyi bir talep var. Çok sayıda misafirimiz hem bölgeyi görmek hem de kanoya binmek için geliyor. Bu bizim için sevindirici. Çünkü turizm çeşitlilik ister. Bunlar da bizim şehrimizin var olan çeşitlilikleri ve gün yüzüne çıkarılması anlamında çok değerli. Daha farklı alanlarımız da var. Bunların üzerinde de çalışmalarımızı devam ediyor. Parkur alanı ilan edeceğimiz noktalarımız var. 2025 yılında da onları planlayıp daha farklı noktalarda bu şekilde sportif turizm amaçlı faaliyetleri de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Turizm birçok sektöre katkı sunuyor. Bu anlamda da hem şehrimizin hem de ülke ekonomimiz anlamında da bu tür parkur alanlarının oluşması birçok sektöre katkı sağlayacaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Spor Turizmi Çalışmaları İle Ekonomi Geliştiriliyor - Son Dakika

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