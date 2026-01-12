Kayseri Meclisi'nde Suya Zam Yok Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Meclisi'nde Suya Zam Yok Kararı

Kayseri Meclisi\'nde Suya Zam Yok Kararı
12.01.2026 16:47  Güncelleme: 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken; mecliste, 80 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında gerçekleştirilirken; mecliste, 80 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste Kayseri'de suya zam yapılmaması ile ilgili oylamaya sunulan talep ise kabul edildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2026 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısı öncesinde konuşan Başkan Büyükkılıç; 2026 yılının ülke ve Kayseri'ye hayırlı, huzurlu ve sağlıklı bir yıl olması temennisinde bulundu. Başkan Büyükkılıç ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Yeniay'ın annesi merhume Fatma Yeniay ile Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Menderes Yıldırım'ın kız kardeşi merhume Selvi Tuzcu'ya Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. 2026 yılının ilk meclis toplantısında 41 asıl, 39 ek olmak üzere 80 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Mecliste; Kocasinan ilçesi, Mevlana Mahallesi'nde bulunan Hamurculu Sokağı isminin, Şehit Murat Akpınar Sokağı olarak değiştirilmesi talebi hususunda hazırlanan Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyon Raporu görüşüldü. Başkan Büyükkılıç, şehit polis memuruna rahmet dilerken, talep meclis üyelerince oy birliğiyle kabul edildi. 'Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı hizmet talepleri arasında yer alan ekli listedeki projelerin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesi kapsamında yapılması için yetki verilmesi ve KASKİ Genel Müdürlüğü ile ortak iş birliği protokolünü imzalamak üzere yetki verilmesi talebi' meclis üyelerince görüşüldü.

"Desteğe devam, suya zam yok. En ucuz su bizde"

Başkan Büyükkılıç; 'KASKİ'mize desteğe devam, suya zam yok' sözleri ile talebi oylamaya sunarak, Kayseri'nin içme suyu fiyat tarifesinde en uygun olan illerin başında geldiğini kaydetti. Büyükkılıç; "Su fiyatları anlamında 30 büyükşehir içerisinde içilen ve kullanılan yegane suyumuz ile en uygun su fiyat tarifesinde ikinci sıradayız. En ucuz su bizde" dedi. Talep, meclis üyelerince oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir'in tarım ve hayvancılığa destekleri 2026 yılında da sürecek

'Kayseri'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve ekolojik dengeyi korumak amacıyla su kullanımını daha verimli hale getirmek için çiftçilere verilen desteklerin 2026 yılında da verilebilmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye başkanları, birlikler, çiftçi malları koruma başkanlıkları ve diğer meslek örgütleri ile iş birliği projesi yapılması, yapılacak ortak iş birliği protokolünü/protokollerini imzalamak üzere Başkan Büyükkılıç veya görevlendirileceği kişiye yetki verilmesi talebi' de meclis üyelerince karara bağlandı. Talep, oy birliği ile kabul edildi. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda önceki dönem ekonomi bakanlarından, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'a vefa örneği gösterildi. Meclise, Kocasinan Bulvarı isminin Mustafa Elitaş ismi olarak değiştirilmesi önergesi verildi. Önerge, meclis üyelerince kabul edildi. Meclis üyeleri; Denetim Komisyonu'na gizli oyla üye seçimini de gerçekleştirdi. Gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşlerinin alındığı meclis toplantısının ardından, Başkan Büyükkılıç, mecliste alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Meclisi'nde Suya Zam Yok Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu’dan İran’daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz Netanyahu'dan İran'daki protestolara destek mesajı: Özgürlük mücadelesini izliyoruz
Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı Katliam gibi kazada koltuk dahi yerinden uçtu: 1 ölü, 10 yaralı
THY duyurdu Çok sayıda uçak seferi iptal edildi THY duyurdu! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez’in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada Ünlü şarkıcı Yeison Jimenez'in hayatını kaybettiği uçak kazası kamerada
Acun Ilıcalı’nın Hull City’sinden transfer harekatı Manchester United’dan istiyor Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden transfer harekatı! Manchester United'dan istiyor
Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü Araca yaklaşıp bir anda bıçakladı: Kaçmasaydım beni öldürürdü

17:02
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
16:42
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
Furkan Bölükbaşı tahliye edildi
16:12
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
15:19
Esra evde öldürüldü Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
Esra evde öldürüldü! Erkek arkadaşı ve kendi annesi gözaltında
15:05
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
14:45
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler Rojin Kabaiş’in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 17:15:04. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Meclisi'nde Suya Zam Yok Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.