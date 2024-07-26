Kayseri\'de Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi\'nin İnşaatı Devam Ediyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımı devam eden Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın prestijli projeleri arasında yer alan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi projesinde, hummalı çalışmalar devam ediyor. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda Mevlana Mahallesi'nde hayata geçirilecek Talas Sosyal Yaşam Merkezi'nin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden son durum hakkında bilgiler alan Başkan Büyükkılıç'a teknik inceleme esnasında, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Ahmet Şeref Bahçecioğlu eşlik etti.

İnşaat alanlarını yakından inceleyen ve personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Talas'ımıza yakın zamanda kazandıracağımız çok önemli bir sosyal tesisimizin şuanda içerisinde bulunuyoruz" dedi.

"Şehrimize, Talas'ımıza hayırlı uğurlu olsun"

İnşaatının yüzde 90'ların üzerinde tamamlandığını belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüklenicimizin ifadesine göre maksimum iki ay içerisinde inşallah tamamı bitecek ve Talaslı hemşehrilerimizin hizmetine sunulacak. Burada iki tane hanımefendi ve beyefendiler için yüzme havuzu, fitness merkezi, Talas'ımızın eğitim merkezi ve üniversiteler bölgesi olmasından kaynaklı kütüphanemiz ve ayrıca bu bölge insanlarına hitap edecek ticari alanlarıyla adeta her amacı karşılayacak olan önemli bir tesisimizi hayata geçirmiş oluyoruz. 3 bin 200 metrekarelik bir inşaat alanını içeriyor. Şehrimize, Talas'ımıza hayırlı, uğurlu olsun."

Her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesis

Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi içerisinde, bay ve bayan yüzme havuzu, fitness salonları, sauna ve buhar odaları, eğitim ve sosyal faaliyetlere hizmet edecek derslikler, seminer salonu, kütüphane, kafeterya, ayrıca yapıda farklı büyüklüklere sahip dükkanlar bulunuyor. Yapı genelinde tüm bu işlevlere hizmet eden yarı açık ve açık alanlar da mevcutken, bulunduğu alanda yer alan kot farkları ile uyumlu bir çevre düzenine sahip yapı, oluşturacağı kamusal alanlar ile halkın hizmetine sunulacak. Sosyal Yaşam Merkezleri ile birlikte eğitim alanları, spor salonu, yüzme havuzu ve kütüphaneleriyle her türlü ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı tesislerin, bölge sakinlerine etkin hizmet etmesi hedefleniyor. - KAYSERİ