Ani tipi kazaya neden oldu, yardıma ekipler koştu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde aniden bastıran tipi nedeniyle meydana gelen kazalarda 3 kişi yaralandı. Kara saplanan otobüs AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Erciyes-Hacılar yolunda aniden bastıran tipi nedeni ile belediye otobüsünün de bulunduğu birçok araç kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazada kara saplanan otobüs ise AFAD ekiplerinin çalışmaları ile saplandığı yerden kurtarıldı. - KAYSERİ