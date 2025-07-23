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Kayseri'de Tır Kazalarında Artış

Kayseri\'de Tır Kazalarında Artış
23.07.2025 14:08
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Münir Borazan, tırlara arkadan çarpmaların arttığını ve sürücülerin dikkat etmeleri gerektiğini belirtti.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkanı Münir Borazan, son zamanlarda tırlara arkadan çarpmaların arttığını ve can kayıplarının yaşandığını söyleyerek, "Sürücüler zorunlu duran araçları fark etmeden arkalarından çarpıyor" dedi.

Tırların kör noktalarının çok fazla olduğunu söyleyen Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkanı Münir Borazan "Halk diliyle tır yani çekici ve dorse dediğimiz araçlar, uzun ve geniş araçlardan bahsediyoruz. Bunlarda 13 metre dorse, neredeyse yaklaşık 6 metre de kupası var. Nereden baksanız 20 metrelik bir araçtan bahsediyoruz. Bu araçları süren sürücülerle ilgili nelere dikkat edecek, ne tedbirler alacak, onlardan bahsetmek istiyorum. Daha sonra da kazaların bu araçlarla ilgili sebepleri nedir, neden böyle kazalar oluyor, onlardan bahsedeceğim. Bu tür sürücülerimizin, yani ağır vasıta araç kullananlara, özellikle tır ve kamyon dediğimiz araçlara, yani tır özellikle biraz daha uzun olduğu için, onlardan bahsetmek istiyorum. Bu araçlarımızın kör noktaları çok fazla olduğu için, bu kör noktalar konusunda diğer sürücülerin dikkat edeceği hususlar var. Mümkün olduğunca araçlarımızla ilgili bütün donanımları alacaklar. Örneğin arkadaki yansıtmaları, bir araç çarptığı zaman fazla zarar vermemesi için arka tampon bölümüne gerekli tedbirleri alması, gece giderken diğer araçların bunları fark etmesi için daha fazla bir ışık donanımı bulundurması, bunlar çok önemli" dedi.

"Yakın takipten çok fazla kaza meydana geliyor"

Kazaların yakın takipten kaynaklı olarak çok fazla meydana geldiğini söyleyen Borazan, "Kazalar özellikle yakın takipten çok fazla meydana gelmekte. Bu tırlarımızın da park konusunda, zorunlu durma konusunda, örneğin aracımız arıza yaptı ve durdum. En uygun olan bir yerde ancak durabildim. Gerekli tedbirlerimi aldım, reflektörlerimi koydum, yansıtıcımı koydum, gerekli engelli işaretimi koydum. Fakat buna nazaran diğer sürücülerimizin öndeki araçları fark etmediği veya hissetmediği, görmediği, yorgun, uykusuz araç kullandığı, alkollü araç kullandığı, sürücünün 9 saatten fazla araç kullandığı durumlarda yorgunluk belirtileri oluyor. Bu hususlara sürücüler dikkat etmediği sürece, bu tür park eden araçlarımızın, tırlarımızın veya seyir halindeki araçlarımızın arka tarafından kaza meydana gelmemesi mümkün değil. Çünkü bunları sürücülerimiz uygulamıyor. Alkollü araç kullanıyorlar. Sürücülerimizin 24 saat içerisinde toplam 9 saat araç kullanmaları gerekiyor. Cep telefonu aşırı derecede trafik kazasına sebebiyet veriyor. Cep telefonuyla görüşmede dikkat dağılıyor, görmüyor, hissetmiyor. Görmediği zamanda kaza meydana geliyor. Yani park halindeki bir araca vurabilmemiz için kör olmamız lazım. Fakat maalesef sürücülerimiz nedense, ne hikmetse, önündeki aracı bu saydığım şartlardan dolayı göremiyorlar. Göremedikleri zamanda refleksleri düşüyor ve kaza meydana geliyor. Ölümlü kazalara sebebiyet veriliyor. Yine bir hatırlatma yapmak istiyorum: akşamdan fazla alkollü, keyiflendirici madde, tehlikeli madde kullanmayacaklar. Sabah kalktıklarında kahvaltıyı çok doyasıya yemeyecekler. Uykularını tam alacaklar. Araçların gerekli kurallarını yapacaklar. Hız kuralları, takip mesafelerine, sollama kurallarına, emniyet kemerine, cep telefonuna mutlaka dikkat edecekler. Bu hususlara dikkat edilmediği sürece, trafik kazaları kaçınılmaz olur. Son günlerde ağır vasıtaların kazaları çoğalmaya başladı. Bunların tek sebebi, bu saydığım hususlardır" ifadelerini kullandı.

Borazan, kör noktada kalınan durumlarda tır sürücüsünün yapacak bir şeyi kalmadığını söyleyerek, "Büyük vasıta araçların arkası kör noktada kalıyor. Yani fark etse dahi aynadan, tır şoförünün yapacağı bir şey yok. Araç arıza yapmış, vatandaş gerekli tedbirlerini almış, zorunlu duruyor orada. Yani bunu tır sürücüsünün herhangi bir kusuruna bağdaştırmak söz konusu değil. Gerekli tedbirlerini de alıyor: reflektörlerini koyuyor, engel işaretini koyuyor, diğer yansıtıcı işaretlerini koyuyor. 30 metre yakına, 150 metre gözükecek şekilde koyuyor. Bu tedbirleri aldığı halde halen gelip arkadan çarpıyorsa, öndeki sürücünün herhangi bir kusuru söz konusu değil. Diğer konuda ise seyir halinde gidiyorum diyelim. Tır sürücüsüyüm ben ve arkamda, benim kör noktamda olan veya hatta kör noktamda olmayan, yakın takip ediyor. Yakın takip ettiğinden dolayı da ben zorunlu bir frene bastığım zaman çarpıyor. Adam hiç frene basmasanız bile o kadar dalgın ki, o kadar farkında değil ki, öndeki araca gelip arkadan giriyor ve birçok insan hayatını kaybediyor. Bunların başlıca sebebi; uykusuz, yorgun, dalgın, alkollü araç kullanmaktan, yakın takipten kaynaklanıyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Tır Kazalarında Artış - Son Dakika

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