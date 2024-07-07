Kayseri'de tren içerisinde uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Yerel

Tren de uyuşturucu taşıyan şahıs yakalandı

Kayseri'de 5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, tren içerisinde yolculuk yapan bir şahıstan 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde P.K.'nin Kayseri'ye trenle uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler P.K.'yi trenden indikten sonra yakalayarak gözaltına aldı. P.K.'nin eşyalarında ve üzerinde yapılan aramalarda 5 kilo 80 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

P.K. hakkında' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan gerekli adli işlem başlatıldı.