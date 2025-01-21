Kayseri'de Troy Kartlarla Toplu Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Troy Kartlarla Toplu Ulaşımda Yeni Dönem

Kayseri\'de Troy Kartlarla Toplu Ulaşımda Yeni Dönem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ödeme sistemi Troy kartlarını toplu ulaşımda kullanıma sunarak, vatandaşlara hızlı ve kolay ödeme imkanı sunuyor. 2024 itibariyle artan Troy kart kullanıcı sayısını dikkate alarak, sistem entegrasyonu tamamlandı ve bu sayede ulaşımda kolaylık sağlanacak.

21.01.2025 12:01  Güncelleme: 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yerli ödeme sistemi Troy kartlarını toplu ulaşımda kullanıma sunarak, vatandaşlara daha hızlı ve kolay ödeme imkanı sağlıyor.

2024 yılı itibariyle, Troy kart kullanıcı sayısının oldukça artması sebebiyle, Ulaşım A.Ş. mevcut sistemine bu kartları entegre etmek amacıyla çalışma yaptı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, artan Troy kart kullanıcı sayısını göz önünde bulundurarak, bu kartları mevcut sistemlerine entegre etmek için gerekli çalışmaları tamamladı. Sisteme entegre olan yerli ve milli ödeme uygulaması olan Troy, toplu ulaşımda sunduğu avantajlarla vatandaşlara kolaylık sağlayacak. Bu sayede, Kayseri'de toplu taşıma araçlarında ödeme yapmak için daha fazla seçenek sunulmuş olacak. Kayseri'de günlük olarak ortalama 35 bin kişi, bankacılık kartlarıyla toplu ulaşımı kullanıyor. Troy kartlarının sisteme dahil edilmesiyle, bu sayının daha da artması bekleniyor. Ulusal düzeyde geçerliliği bulunan Troy kartları, Kayserililere hızlı ve pratik ödeme imkanı sunarak ulaşımı daha da erişilebilir kılacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bu adımla toplu ulaşımda modernleşmeye devam ederken, vatandaşlara daha fazla kolaylık sağlamayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Teknoloji, kayseri, Ekonomi, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Troy Kartlarla Toplu Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:19 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu 10 kişiye mezar olan otel tek gecelik fiyatıyla gündem oldu
10:21 Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir Yetkililer uyardı: 10 kişiye mezar olan otel her an çökebilir
10:17 Ümit Özdağ’ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan’dan ilk yorum Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına Sinan Oğan'dan ilk yorum
10:16 Trump hızlı başladı: ABD DSÖ’den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi Trump hızlı başladı: ABD DSÖ'den çıktı, kongre baskını suçluları toplu affedildi
06:44 Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı
18:13 İsrail Ordusu: Batı Şeria’ya yönelik saldırıları arttıracağız İsrail Ordusu: Batı Şeria'ya yönelik saldırıları arttıracağız
17:56 Adı dahi yetti Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu Adı dahi yetti! Piyasalar Trump göreve gelmeden coştu
17:42 Solana SOL fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi Solana (SOL) fiyatı bu hafta 300 doları geçer mi?
17:42 EYT’yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor İşte sistem hakkında merak edilenler EYT'yi kaçıranlar için kademeli emeklilik geliyor! İşte sistem hakkında merak edilenler
17:38 Biden, görev devretmesine saatler kala Trump’ın hedef alabileceği kişilere ’af’ çıkardı Biden, görev devretmesine saatler kala Trump'ın hedef alabileceği kişilere 'af' çıkardı
17:38 İki belediye başkanı İYİ Parti’den istifa etti İki belediye başkanı İYİ Parti'den istifa etti
17:38 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den ayrılma kararı aldı Carlo Ancelotti, Real Madrid'den ayrılma kararı aldı
17:23 Büyük Birlik Partisi, Suriye’ye heyet gönderiyor Büyük Birlik Partisi, Suriye'ye heyet gönderiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2025 13:13:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Troy Kartlarla Toplu Ulaşımda Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.