Kayseri'de Ulaşım Alanında 171 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika
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Kayseri'de Ulaşım Alanında 171 Milyon TL'lik Yatırım

Kayseri\'de Ulaşım Alanında 171 Milyon TL\'lik Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 6 yılda akıllı ulaşım sistemleri ve sinyalizasyon altyapısı gibi projelerde toplamda 171 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Ulaşımda dijital verilerle yönetim ve sürdürülebilir şehircilik anlayışıyla Kayseri, Türkiye'nin yatırımda öncü şehirlerinden biri haline geliyor.

10.04.2025 12:37  Güncelleme: 12:40
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, son 6 yılda akıllı ulaşım sistemlerinden sinyalizasyon altyapılarına kadar uzanan 171 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yatırımda öncü şehirlerinden biri haline gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yönetiminde son 6 yılda ulaşım alanında akıllı sistemleri hayata geçirdi. 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3 kez liderliği göğüsleyen Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sadece Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı üzerinden 171 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdi. Gelişen şehir yapısı ve artan ulaşım ihtiyacına paralel olarak hayata geçirilen projeler; akıllı ulaşım sistemlerinden sinyalizasyon altyapılarına, elektronik denetleme sistemlerinden trafik kontrol merkezlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Kayseri trafiği, dijital verilerle yönetiliyor

Başkan Büyükkılıç'ın öncülüğünde kurulan Trafik Kontrol Merkezi, şehir içi trafiği dijital verilerle yöneten, anlık yoğunlukları analiz eden ve sinyal sürelerini buna göre optimize eden yüksek teknolojiye sahip bir sistem olarak devreye alındı. Yine bu çerçevede geliştirilen Akıllı Ulaşım Sistemleri ile kavşak kontrol sistemleri, dinamik yönlendirme tabelaları, otobüs takip sistemleri ve sinyalizasyon altyapısı kent geneline yayıldı.

Trafik yoğunluğunu azaltan, güvenliği arttıran ve vatandaşların kent içi hareketliliğini kolaylaştıran bu sistemler, sürdürülebilir şehircilik anlayışının da temel taşlarından biri haline geldi. Öte yandan Başkan Büyükkılıç yönetiminde, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı'na bağlı Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Anafartalar Mobilyacılar Sitesi arası tramvay hattı ile Talas Anayurt- Furkan Doğan Yurdu arası tramvay hattı tamamlanırken, 6 adet tramvay aracı ve yedek parçalar tamamlanmış olup, tramvay araçları ile sorunsuz bir şekilde yolcu taşıma işlemi devam ediyor.

Ayrıca, bu süreç içerisinde Kayseri kent içi toplu taşımacılığında kullanılan elektrikli otobüslerin şarj edilebilmesi için 6 adet şarj istasyonu, şarj altyapısı için trafo tesisinin kurulması ve tali dağıtım altyapısının oluşturulması işleri yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Kayseri'mizi geleceğe hazırlarken, şeffaf, planlı ve teknoloji odaklı yatırımlarla hareket ediyoruz" dedi.

Hizmet ve yatırım odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, önümüzdeki süreçte de ulaşımdan sağlığa, altyapıdan sosyal hizmetlere kadar her alanda Kayseri'ye değer katmaya devam edeceklerini ifade etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Ulaşım Alanında 171 Milyon TL'lik Yatırım - Son Dakika

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