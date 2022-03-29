Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı - Son Dakika
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Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı

29.03.2022 14:09
Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ülkü Ocaklı Ol, Bağımlı Olma' konulu konferans düzenlendi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı tarafından Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ülkü Ocaklı Ol, Bağımlı Olma' konulu konferans düzenlendi.

Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanlığı, sağlıklı toplum hedefi ile Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde 'Ülkü Ocaklı Ol, Bağımlı Olma' konulu konferans düzenledi. Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Siyasi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin ve Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi Siyasi Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Edis'in konuşmacı olarak katıldığı konferansa Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve yönetimi, Kayseri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Derviş Boztosun, Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanı Serap Şule Kalın, Türkiye Kamu-Sen Kayseri İl Temsilcisi Kamil Ünal ve STK temsilcileri katıldı. Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek şöyle konuştu;

"Ülkü Ocaklı Ol, Bağımlı Olma konulu konferansımıza konuşmacı olarak katılan MHP MYK Üyesi, Siyasi Etik Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Cengiz Şahin ve MHP MYK Üyesi, Siyasi Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Edis Başkanlarımıza bizlere aktardıkları, sosyal hayatımızın her anında faydalanabileceğimiz engin bilgileri ve tecrübeleri dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Konferansımızda bizleri yalnız bırakmayan tüm katılımcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Konferans salonunda bulunarak, gözlerinde ki dava aşkı ve heyecanları ile geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, Ülkücü Hareketin isimsiz kahramanları Asenalarımızı ve Bozkurtlarımızı tebrik ediyor, emeği geçen bütün teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Fertler Ölür, Millet Yaşar."

Ülkü Ocaklı Ol, Bağımlı Olma konulu konferansta bağımlılıkla mücadele ve bağımlılıkla mücadelede Ülkücü fikir siteminin etkileri konuşuldu. Programın sonunda MHP MYK Üyesi Siyasi Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin'e Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik tarafından plaket takdim edilirken MHP MYK Üyesi Siyasi Etik Kurulu Üyesi Hüseyin Edis ise plaketini MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak'ın elinden aldı. - KAYSERİ

Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı
Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı
Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı

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Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkü Ocakları, Kayseri, Kongre, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayseri'de 'Ülkü ocaklı ol, bağımlı olma' konferansı - Son Dakika


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