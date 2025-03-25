Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Uyuşturucu tacirleri ETA'dan kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekiplerinin narkotik arama köpeği ETA ile yaptığı çalışmalarda 470 gram uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin il dışından kente uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen şahıslara yönelik narkotik arama köpeği ETA ile yaptığı operasyonlarda A.Ö. ve V.G. yakalanırken, narkotik arama köpeği ETA ile yapılan aramalarda; toplam 470 gram narkotik madde ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, V.G. hakkında gerekli adli işlemler yapılarak, A.Ö. de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.