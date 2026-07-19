Talas\'ta Dünya Kupası final heyecanı

Kayseri'de vatandaşlar, İspanya- Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalini Talas Belediyesi tarafından kurulan ekranda takip etti. Final müsabakasını izleyen vatandaşlar havadan görüntülendi.

Talas Belediyesi tarafından Talas Millet Bahçesi'ne dev ekran kurularak, vatandaşlara İspanya-Arjantin arasında oynanan 2026 Dünya Kupası finalini takip etme imkanı sunuldu. Kamp sandalyelerini alarak alana gelen vatandaşlar, çekirdek ve çay eşlinde maç izledi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da finali vatandaşlarla birlikte takip etti. Büyük bir heyecana sahne olan maça vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların maç heyecanı dron ile havadan görüntülendi. - KAYSERİ