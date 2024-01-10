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7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Verem Biriminde, 7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürü, Kayseri Verem Savaş Derneği Başkanı ve ilgili birim personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, veremle mücadele ve kontrol programları hakkında konuşmalar yapıldı. Kayseri'de hasta sayısının Türkiye ortalamalarının altında olduğu belirtildi.

7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi
10.01.2024 - 08:51,
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7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası dolayısıyla Melikgazi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Verem Biriminde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Başkan Yardımcıları, İlçe Sağlık Müdürleri, Kayseri Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci ve ilgili birim personelinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğin açış konuşmasını yapan Tüberküloz Kayseri İl Koordinatörü Dr. Aliye Bozdağ, "Veremle ilgili Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir kontrol programı uygulanmaktadır. Ülkemizde de bu standartlara uygun ulusal bir tüberküloz kontrol programı uygulanmakta. Hedefimiz tüberkülozsuz bir dünya oluşturmak. Bunun için bizde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

Kayseri Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci de, "Bugün burada 77. Verem Haftasını kutluyoruz. Verem insanlık tarihi kadar eski bir hastalık ve hastalarımıza tanı ve tedavi noktasında elimizden gelen her türlü desteği vermek için gayret etmekteyiz. Kayseri olarak hasta sayımız Türkiye ortalamalarının altında" ifadelerini kullandı.

"Veremsiz bir Türkiye ve Kayseri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz"

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise," Geçmiş zamanlarda birçok ölüme yol açan verem hastalığı ile mücadele konusunda Dünya Sağlık Örgütü'nün ve ülkemizin belirlemiş olduğu hedefler var. Belirlenen bu hedefler doğrultusunda veremsiz bir Türkiye ve Kayseri için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Şuan ilimizdeki vaka sayıları oldukça düşük ama dikkat edilmediği takdirde hastalığın bulaşıcılığı da olduğu için istemediğimiz artışlar söz konusu olabilir. Bizler bu bilinçle aşılama ve tarama faaliyetlerine ilk günkü disiplinle devam ediyoruz. Aynı zamanda düzenlenen eğitimlerle de hastalık hakkında toplumda bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Sahada görev yapan bütün arkadaşlarımıza ciddi görevler düşüyor ve bu mücadele içerisinde çok büyük emekleri var. Hepsine gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel 7-13 Ocak Verem Eğitimi ve Farkındalık Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika


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