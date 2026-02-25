Başkan Büyükkılıç'a 37. Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika
Başkan Büyükkılıç'a 37. Vergi Haftası ziyareti

Başkan Büyükkılıç\'a 37. Vergi Haftası ziyareti
25.02.2026 15:55  Güncelleme: 15:56
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 37. Vergi Haftası dolayısıyla Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya ve heyetini ağırlayarak vergi bilincinin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 37. Vergi Haftası dolayısıyla belediyeyi ziyaret eden Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 37. Vergi Haftası kapsamında gerçekleşen anlamlı ziyarette maliye teşkilatının temsilcilerini konuk etti. Ziyarete Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Kaya, Vergi Dairesi Müdürü Metin Çalışkanoğlu ve Grup Müdür Vekili Abdulmenaf Taşcı katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Başkan Büyükkılıç, maliye teşkilatının özverili çalışmalarının hem yerel yönetimlerin hizmet kapasitesini güçlendirdiğini hem de şehrin ekonomik gelişimine katkı sunduğunu ifade etti.

Vergi bilincinin toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Şehrimizin gelişimine ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliğine katkı sunan tüm maliye teşkilatımızın 37. Vergi Haftası'nı tebrik ediyorum" dedi.

Ziyaret sonunda Vergi Haftası anısına Başkan Büyükkılıç'a çiçek takdim edilirken, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Vergi Haftası, İbrahim Kaya, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç'a 37. Vergi Haftası ziyareti - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
