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Kayseri'de Veteriner Fakültesi Öğrencileri Kedi Kasabasında Kedilere Bakım Yapıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Veteriner Fakültesi Öğrencileri Kedi Kasabasında Kedilere Bakım Yapıyor

Kayseri'de, veteriner fakültesi öğrencileri kedi kasabasındaki 30 kedinin düzenli olarak bakımlarını yaparken, mesleğe başlamadan önce kendilerini de geliştiriyor. Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği üyeleri de, kedi kasabasını düzenli olarak ziyaret ederek, kedilerin gönüllü bakıcılığına yapıyorlar. Kasabadaki kedilerin tırnak kesimlerini yapan geleceğin veterinerleri, hayvana yaklaşma ve kemiklerinin yerini öğrenme ve hayvana nasıl davranacaklarını öğreniyorlar.

Kayseri\'de Veteriner Fakültesi Öğrencileri Kedi Kasabasında Kedilere Bakım Yapıyor
09.01.2024 - 14:57,
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Kayseri'de, veteriner fakültesi öğrencileri kedi kasabasındaki 30 kedinin düzenli olarak bakımlarını yaparken, mesleğe başlamadan önce kendilerini de geliştiriyor.

Kocasinan Belediyesi tarafından yaptırılan Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilere 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriliyor. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği üyeleri de, kedi kasabasını düzenli olarak ziyaret ederek, kedilerin gönüllü bakıcılığına yapıyorlar. Kasabadaki kedilerin tırnak kesimlerini yapan geleceğin veterinerleri, hayvana yaklaşma ve kemiklerinin yerini öğrenme ve hayvana nasıl davranacaklarını öğreniyorlar. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi ve Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Birliği Başkanı Rümeysa Güner, "Burayla yollarımız tesadüfen kesişti. Sonrasında yaptığımız ziyaretler sonucunda buradaki veteriner hekimimizin Erciyes Üniversitesi mezunu olduğunu ve kısa süre önce burada işe başladığını fark ettik. Sonrasında kulübümüz üyeleriyle buraya sık sık ziyaretler yapmaya başladık. Burada yaptığımız etkinliklerde kedilerimizin bakımlarıyla ilgileniyoruz. Tırnak kesimi ve günlük tarama gibi rutin kontroller gerçekleştiriyoruz. Genelde hayvan muayenelerinde öncelikle yaptığımız şey ağız ve diş bakımı olur. Bunun dışında tırnak bakımı, tüy taraması gibi genel kontrolleri yapabiliyoruz. Bu tesis çok güzel. Özellikle her şehirde olması gereken bir tesis. Böyle bir tesisin varlığı için Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a çok ediyoruz" dedi.

Mesleki olarak geliştiklerini de kaydeden Güner, "Burada ikinci sınıf arkadaşlarımız da var. Her sınıftan arkadaşımız var. Mesleki anlamda gelişmelerini ve pratik kazanmalarını sağlıyor. Çünkü bazen hastanelerde çok fazla hayvan hastaya rastlayamıyoruz. Çünkü özel kliniklerimiz çok fazla. Burada en azından hayvana dokunma, hissetme, kemiklerinin yerini belirleme, hayvana nasıl davranacağı, nasıl yaklaşacağı gibi bu tür yaklaşımlarda çok önemli. Bunun için mesleki anlamda ufak ufak başlangıçlar ya da hayvan korkusu varsa bunları yenme üzerine yönelik çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kedi Kasabası Sorumlusu Veteriner Hekim Anıl Mehmet Cingil de, "Kedi kasabamız hafta içi pazartesi ve cuma hariç her gün 1-4 arası açık. Hafta sonları da açığız. Tüm ziyaretçileri bekleriz. Buranın kuruluş amacı, çocukların kedileri sevebilmesi, kedilerle aşina olmasıdır. Evine kedi alamayanların veya evinde bir rahatsızlık çıkanların gelip burada rahatlıkla kedileri sevebileceği bir mekan oluşturduk. Herkesi bekliyoruz. Burada 11 farklı cinsten 30 tane kedi misafir etmekteyiz. Veteriner fakültesiyle bu tarz işlerde özellikle bakım çalışmalarında birlikte çalışıyoruz. Burada öğrencilere kedinin tırnağı nasıl kesilir, kediler nasıl tutulur ve çeşitli hastalıklarla ilgili konuşmalar yapıyoruz. Birbirimizi geliştirmek amaçlı" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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