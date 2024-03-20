Kayseri\'de Yabancı Uyruklu Çiftçilerin Çoğunlukta Olması Sorunu

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Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, çiftçilikle uğraşanların büyük çoğunluğunun yabancı uyruklu olduğunu ve yerli çiftçi bulamadıklarını söyleyerek, "Gençler, kız vermedikleri için çiftçi olmak istemiyor" dedi.

Kayseri Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Şu anda herkes biliyor Suriyeli ve Afganlar tarımda istihdam ettiğimiz insanlar. Niye? Adam gelmiş buraya, onlar da kendi aralarında sosyal iletişim grubu kurmuşlar. Ben mesela 20 TL veriyorum, Konya'daki arkadaşı diyor ki "Ben burada 30 TL'ye çalışıyorum sen buraya gel" diyor. Adam da gece bırakıp gidiyor. Bir sözleşmemiz yok, elimizde adamın kimliği yok. Böyle de yaşayan çok, böyle de olaylar çok ama şu anda hayvancılık, tarım ve sulamada yüzde 90 onlarda. Yerli çoban bulma şansımız yok. 50 TL de versek 100 TL de versek yerli çoban çalıştırma şansımız yok. Ben şahsen diyorum ki gelin çalışın aylığınızı verelim sigortanızı da yapalım ama yine de gelmiyor adam. Diyor ki özellikle gençler ben çobanlık yaparsam, hayvana baksam evlenecek olsam bana kız vermiyorlar diyor. Bir de bu sıkıntı var. Çiftçilik yapıyoruz 100 tane hayvanımız bin dönüm arazimiz var, buradaki asgari ücretlinin 5 katı para kazanırız, yeri geldiği zaman kazanıyoruz da ama çiftçi çocuğunu evlendiremiyor. Diyor ki ben şehirde oturayım sabah kocam işe gitsin, akşam evine gelsin. Benim ne işim var köyde diyor. Böyle de durumlar var ve gerçekten bundan da sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"32 TL'ye tarladan alınan nohutun 70 TL'ye satılması vicdansızlık"

Tarladan toptancıya 32 TL'ye sattıkları nohutun marketlerde 70 TL'ye satılmasının vicdansızlık olduğunu söyleyen Güneş, "Ben geçen görüşmemizde bakanımıza da söyledim; bu seneki açıklanacak ürün fiyatlarını bu maliyetler göz önüne alınarak açıklanması lazım ve onun üzerinde bir fiyat açıklanması lazım. Çünkü girdi maliyetleri pahalandı. Özel arabaya mazot alınmasına bir şey diyemem keyfe keder biniliyor ama biçerdöverde kullandığımız mazot, çiftçinin tarlada kullandığı mazot, gübre gibi kalemlerde mutlaka bunlara çeki düzen vermek zorundayız. Şöyle ki mazot gübre desteği var, bin TL de pirim ödüyorlar ama geçen yılki açıklanan gübre ve mazot fiyatları iyiydi ama durmuyor ki yerinde fiyatlar. Bizim primlerde sıkıntımız yok, gününde ödeniyor. Bizim inşallah bu sene fiyatlar noktasında iyi bir beklentimiz var. Buğday olsun, nohut olsun, mercimek olsun. Zaten şu anda nohut ve mercimek afaki yüksek ama o fiyatlarda o yükseklikte kalmaz biraz düşer. Biz 32 TL'ye nohut sattık markette 70 TL. Biz 32 TL'ye satarken markette 70 TL'ye satılıyor. Biz pahalı satmadık ki, biz 32, 35, 26 TL'ye nohut sattık. Bizden alan toptancı direkt markete veriyor. Sen de kazan sen de yap ama az kazan. Benden 30 TL'ye aldığını markette 70 TL'ye satma, 40 TL'ye sat 45 TL'ye sat ama 70 TL nedir ya. Allah'tan korkun yani ondan sonra vatandaş ne kadar pahalanmış diyor. Biz pahalı satmıyoruz, vicdansızların eline geçiyor. Devletimiz, hükümetimiz asıl bunlarla uğraşmalı" ifadelerini kullandı.

"Tarlalarda fareye karşı herkes seferber oldu"

Güneş, havaların soğumamasından dolayı tarlalarda ortaya çıkan fareler için herkesin seferber olduğunu söyleyerek, "Biz belediyelerimizle bir olursak başarabiliriz. Ben anlamam, bilmem dersek Talas'ta da Kocasinan'da da başarılı olamayız. Hep beraber olursak başarılı olabiliriz. Hava çok soğuk olur bazen ekinler soğuk alır, kışın soğuk olmaz fare çoğalır, zararlılar çoğalır. Normalde Kayseri'de en az 3 ay -5 ile -10 arasında bir soğuk olması lazım her türlü ürün için. Yani havanın -5'in altına düşmemesi lazım. Eğer hiç eksiye düşmezse fare de çoğalır başka zararlılar da çoğalır. Fare de ondan dolayı çoğaldı. Sis olmadı, kar yağmadı. Geçen seneden beri zaten bu sıcakta çok üreyen bir hayvan. Aşırı derecede de zarar var ilçelerimizde. Felahiye'de olsun Sarıoğlan'da olsun Akkışla'da olsun özellikle Kocasinan'ın köylerinde olsun aşırı zarar var. Herkes seferber oldu, Allah razı olsun. Kime dediysek zarar verdiğini farenin ve yardımını istediysek, ellerine sağlık bütün hepsi kendi ziraat odasına alıp ücretsiz verdi ilaçları" - KAYSERİ