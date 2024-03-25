Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak köprü tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak köprü tamamlandı

Kayseri\'de Yakut Mahallesi\'ni Kocasinan Bulvarı\'na bağlayacak köprü tamamlandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak üst geçit köprüsünün inşaatının tamamlandığını ve asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla hizmete gireceğini açıkladı.

25.03.2024 13:38  Güncelleme: 13:47
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayarak şehrin güneyi ile birleştirecek üst geçit köprüsünün inşaatının tamamlandığını belirterek, asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla 150 milyon TL maliyetli köprü ve bağlantı yollarının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 binin üzerinde nüfusa yaklaşan Yakut Mahallesi'nin şehirle bütünleşmesine ve etrafındaki mahallelerle birlikte çok daha kolay ulaşım imkanına kavuşmasına yönelik sürdürdüğü projede sona yaklaştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yakut Mahallesi'nde artan yapılaşma oranı ve buna bağlı olarak artan nüfusun ulaşım sorununun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle gerçekleştirilen yatırımlarla çözüme kavuştuğunu ifade etti.

Konforlu ulaşım ile birlikte şehrin kuzeyindeki Yakut Mahallesi'nin Kocasinan Bulvarı üzerinden şehrin merkezi ile bütünleştirilmesi amacıyla üst geçit köprüsü çalışması başlattıklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, stratejik öneme sahip köprünün inşaatının tamamlandığını, asfaltlama çalışmalarının başladığını kaydetti.

Yakut Mahallesi'nde Dünya Ticaret Merkezi istikametinden gelen Kocasinan 3838. Cadde'nin, Kocasinan Bulvarı'na bağlantısında son aşamaya gelindiğini duyuran Büyükkılıç, "Yapılan proje ile TCDD tarafından inşa edilen Demiryolu Üstgeçit Köprüsü, Büyükşehir Belediyesi'nce imar genişliği 30 metre olan yaklaşık 1000 metre uzunluğundaki ana arter, bağlantı yolları ve kavşak düzenlemeleri çalışmalarında sona gelinmiştir" dedi.

7 bin 500 ton sıcak asfalt

Başkan Büyükkılıç, köprü hakkında teknik bilgileri de paylaşarak, "Ankara- Sivas demir yolu hattı üzerine dolgu kısımları toprakarme metodu, köprü üzeri öngermeli kirişler kullanılarak inşa edilen köprü yaklaşık 100 metre açıklık ve 400 metre çıkış rampaları olmak üzere 500 metre uzunluğa sahiptir. Yapımı tamamlanan köprünün alt kısımlarında tali yollar ve U geçişler oluşturularak güvenli ve konforlu ulaşım ağı tesis edilmiştir. Çalışma kapsamında yaklaşık 7 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılacaktır" diye konuştu.

Bu önemli projenin, şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getireceğini vurgulayan Büyükkılıç, "Çevre açısından önemli kazanımlar elde edilecek bu önemli çalışma kapsamında aydınlatma sistemleri yapılmakta, güvenlik bariyerleri oluşturulmakta, yaya yolları ve peyzaj düzenleme çalışmaları hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu olacak

Kamulaştırma giderleri hariç toplam maliyeti yaklaşık 150 milyon TL olan proje, Yakut Mahallesi ile Kocasinan Bulvarı'nı buluşturan kesişim bölgesinde, şehrin kuzeyi ile güneyi arasındaki bütünleşmeyi arttıracak. Proje ile Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki trafik yükü azaltılmış olacak ve yeni yol ile ulaşım çok daha hızlı ve konforlu hale gelecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'de Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayacak köprü tamamlandı - Son Dakika

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