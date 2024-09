Kayseri\'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Yerel

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlanarak Kayseri'de gerçekleştirilen Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikat ile ilgili açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yarın afet olacakmış gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Kayseri İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen tatbikata 25 kamu kurumu, 6 STK, 482 arama kurtarma çalışanı ve 46 araç katıldı. Tatbikatta 112 çağrı merkezine yapılan yangın ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Diğer yandan arama kurtarma ekipleri de dağda mahsur kalan yaralıları ve hayvanları kurtararak olası bir can kaybının önüne geçilmesini sağladı.

Başarılı geçen tatbikatın ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de çeşitli afetlere hazırlıklı olabilmek için arkadaşlarımız sürekli teyakkuz halindeler. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz hem diğer kamu kurumlarımız, STK'larımız sürekli iletişim halinde çalışmaktalar. Deprem gibi büyük afetlere, sellere, yangınlara, toplumumuzu yaralayan her türlü afete karşı hazırlıklı olma adına çalışmalara devam ediyoruz. Bugünde bu kapsamda 25 kamu kurumu, 6 STK el ele vererek Ali Dağı'nda orman yangın tatbikatı yaptılar. Burada 482 arama kurtarma çalışanı arama kurtarma ve yangın söndürme tatbikatına katıldılar. 46 tane de araç katıldı. Bütün arkadaşlarımız öncesinden ne yapacaklarını bilmeleri ve zaman kaybetmemeleri adına çalışmış oldukları alana hemen gelerek yerlerini aldılar ve tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşımızı hem de hayvanları kurtardılar. Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın bu yönde hazırlık olması. Bölgede yaşadığımız ve "asrın felaketi" dediğimiz depremde Kayseri olarak seferber olmuştuk. Bütün arama kurtarma ekiplerimiz olay olduktan 3-4 saat içerisinde alana koşmuşlardı. Bugün her yerde Kayseri'nin arama kurtarma ekipleri, belediyeleri vardı. Kayseri'deki arama kurtarma ekipleri ve özellikle yardım kuruluşlarının bölgeye anında ulaşmasıyla bugün hale bölgeye gittiğimizde Kayseri'ye karşı bir sevgi ile karşılaşıyoruz. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz için afetlere hazır olmalıyız. Afet ile ilgili adeta Kızılelmamız olan birliğimizi kurduk. Birlik komutanlığımızda hazır. Bunun yanı sıra yeni havaalanı yapılmasından dolayı burayı AFAD Lojistik Merkezi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda orayı da başlatacağız. Biz sanki yarın afet olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Yakın zamanda deprem tatbikatımızda olacak. Bundan sonra sürekli bu tatbikatları göreceğiz. Kayserililere mahcup olmak adına her an bir afet olacakmış gibi biz hazır olma adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - KAYSERİ