Kayseri'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kayseri'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kayseri\'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kayseri'de Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı, 25 kamu kurumu ve 482 arama kurtarma çalışanının katılımıyla gerçek bir yangın senaryosu canlandırıldı. Vali Gökmen Çiçek, tatbikatın afetlere hazırlık amacıyla yapıldığını vurguladı.

17.09.2024 12:05  Güncelleme: 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde hazırlanarak Kayseri'de gerçekleştirilen Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikat ile ilgili açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Yarın afet olacakmış gibi hazırlanıyoruz" dedi.

Kayseri İl Afet Müdahale Planı çerçevesinde düzenlenen Ali Dağı Yangını Saha Tatbikatı'na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, protokol üyeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Düzenlenen tatbikata 25 kamu kurumu, 6 STK, 482 arama kurtarma çalışanı ve 46 araç katıldı. Tatbikatta 112 çağrı merkezine yapılan yangın ihbarının ardından harekete geçen ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. Diğer yandan arama kurtarma ekipleri de dağda mahsur kalan yaralıları ve hayvanları kurtararak olası bir can kaybının önüne geçilmesini sağladı.

Başarılı geçen tatbikatın ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Kayseri'de çeşitli afetlere hazırlıklı olabilmek için arkadaşlarımız sürekli teyakkuz halindeler. Hem AFAD İl Müdürlüğümüz hem diğer kamu kurumlarımız, STK'larımız sürekli iletişim halinde çalışmaktalar. Deprem gibi büyük afetlere, sellere, yangınlara, toplumumuzu yaralayan her türlü afete karşı hazırlıklı olma adına çalışmalara devam ediyoruz. Bugünde bu kapsamda 25 kamu kurumu, 6 STK el ele vererek Ali Dağı'nda orman yangın tatbikatı yaptılar. Burada 482 arama kurtarma çalışanı arama kurtarma ve yangın söndürme tatbikatına katıldılar. 46 tane de araç katıldı. Bütün arkadaşlarımız öncesinden ne yapacaklarını bilmeleri ve zaman kaybetmemeleri adına çalışmış oldukları alana hemen gelerek yerlerini aldılar ve tatbikata göre planlanmış yaralı vatandaşımızı hem de hayvanları kurtardılar. Gerçekten herkes ne yapacağını bilerek hareket etti. Buradaki amacımız bunun gerçeğe dönüşmesi durumunda arkadaşlarımızın bu yönde hazırlık olması. Bölgede yaşadığımız ve "asrın felaketi" dediğimiz depremde Kayseri olarak seferber olmuştuk. Bütün arama kurtarma ekiplerimiz olay olduktan 3-4 saat içerisinde alana koşmuşlardı. Bugün her yerde Kayseri'nin arama kurtarma ekipleri, belediyeleri vardı. Kayseri'deki arama kurtarma ekipleri ve özellikle yardım kuruluşlarının bölgeye anında ulaşmasıyla bugün hale bölgeye gittiğimizde Kayseri'ye karşı bir sevgi ile karşılaşıyoruz. Biz sadece kendi ilimiz için değil, bölgemiz ve ülkemiz için afetlere hazır olmalıyız. Afet ile ilgili adeta Kızılelmamız olan birliğimizi kurduk. Birlik komutanlığımızda hazır. Bunun yanı sıra yeni havaalanı yapılmasından dolayı burayı AFAD Lojistik Merkezi olarak çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda orayı da başlatacağız. Biz sanki yarın afet olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Yakın zamanda deprem tatbikatımızda olacak. Bundan sonra sürekli bu tatbikatları göreceğiz. Kayserililere mahcup olmak adına her an bir afet olacakmış gibi biz hazır olma adına çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gökmen Çiçek, kayseri, 3-sayfa, Yerel, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 03:41:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yangın Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement