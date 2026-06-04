İlkokul öğrencileri \'Yaza Merhaba Şöleni\' ile eğlendi

Kayseri'de Ahmetpaşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen Yaza Merhaba Şöleni'nde öğrenciler, öğretmenler ve veliler yaz mevsimini coşkuyla karşıladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Ahmet Paşa ilköğretim Okulu'nda Yaza Merhaba Şöleni düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Okul Müdürü Erdal Tunç, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı şölende çeşitli gösteriler yapıldı, halaylar çekildi. Öğrenciler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.

Okul aile birliği tarafından düzenlenen panayırda açılan stantlarda birbirinden lezzetli yemekleri de yiyen veliler ve öğrenciler, müziklere de eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, okul hayatında öğretmen, öğrenci, veli üçgenindeki sevgi ve saygıyı en güzel noktada tutabilmek için her daim çaba sarf ettiklerini dile getirerek, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergilediklerini ifade etti.

Şölenin son bölümünde de daha önce dağıtımı yapılan numaralı biletlere hediye çekilişi yapıldı. Çekilişte bisiklet ve tablet başta olmak üzere birçok hediye dağıtıldı. - KAYSERİ