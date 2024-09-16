Kayseri'de Yeni Okul Açılışı: Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Ziyareti - Son Dakika
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Kayseri'de Yeni Okul Açılışı: Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Ziyareti

Kayseri\'de Yeni Okul Açılışı: Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Saraycık Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilere yeni eğitim-öğretim yıla başarılar diledi ve öğretmenlere kolaylıklar temenni etti.

16.09.2024 15:36  Güncelleme: 15:37
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Saraycık Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi olarak yapımı tamamlanan Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Kayseri merkez ve 16 ilçeyi her alanda daha iyi noktalara taşıma hedefiyle projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu kapsamda, İncesu ilçesine ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Büyükkılıç, İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, sınıfları tek tek gezerek, hem öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarı diledi hem de öğretmenlere kolaylıklar temenni etti.

Rahmetli öğretmen Ümran Şefik'in ismi verilen ilkokul ve ortaokulda çocukların cıvıl cıvıl enerjisi ile mutluluk ve keyif yaşayan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, "Saraycık Mahallemizin TOKİ bölümündeyiz. Burada yaşayan vatandaşlarımızın eğitimle ilgili konularını çözme adına milli eğitimimizle iş birliği halinde görüşerek, hem ilkokulu hem ortaokulu içeren 8 sınıflı okulumuzu yaptırmış olduk" dedi.

220 öğrencinin eğitim aldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, "220 öğrencimizin olduğunu öğrenmekten de ayrıca memnun olduk. Her şeyden önce kamu kurumu ve yerel yönetim iş birliğinin en güzel örneklerinden birini burada sergilemiş olduk. Semtimize hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Saraycık'ımızın güzel insanlarına da ayrıca teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Büyükkılıç, minik öğrencilere Kayserispor forması da hediye etmeyi ihmal etmedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Yerel Yönetim, Politika, Saraycık, kayseri, Kültür, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yeni Okul Açılışı: Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de Yeni Okul Açılışı: Öğretmen Ümran Şefik İlkokulu ve Ortaokulu Ziyareti - Son Dakika
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