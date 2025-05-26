Kayseri\'de Yeni Okul İhalesi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilan ile Kocasinan ilçesine yaptırılacak okulun ihalesinin yapılacağı duyuruldu.

Verilen ilanda, "Kayseri ili Kocasinan ilçesi 24 sınıflı Cumhuriyet İlkokulu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi.

Ayrıca ilanda sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacağı ve teslim tarihinin de yer tesliminden itibaren de 400 takvim günü olduğu belirtildi. - KAYSERİ