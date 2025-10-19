Kayseri\'de Yeni Yol Projesi İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ni ziyaret ederek, 22 mahalleyi Ankara yoluna bağlayacak yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni yol yapım çalışmalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesi Yemliha Mahallesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde hem vatandaşlarla bir araya gelip, sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştirerek talep ve önerileri bizzat dinleyen Başkan Büyükkılıç, hem de bölgedeki Büyükşehir yatırımlarını yerinde inceledi.

Yemliha Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından sevgi ve ilgiyle karşılanan Büyükkılıç, mahalleli ile muhtarlıkta bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ile sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Başkan Büyükkılıç, "Her zaman kucak açarlar, bizi her zaman sahiplenirler. Yemliha bizim için çok önemli ve anlamlı. Şehrimizin her yeri güzel ama Yemliha'nın ayrı bir sıcaklığı var" dedi.

"Çok büyük hizmetler ediyorsunuz, insana değer veriyorsunuz"

Büyükkılıç'a, hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı da "Biz sizden razıyız, Allah da razı olsun. Sizden hiçbir talebimiz reddedilmedi. Size minnettarım, işiniz, gücünüz rast gelsin. Taleplerimiz hep yerine geldi. Memduh Başkanımız önce gönül insanı" derken, mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise "Yapılan hizmetlerden dolayı başta muhtarımız sizle aramızda bu hizmetlere vesile oluyor, sizler de burada çok büyük hizmetler ediyorsunuz. Burada insana değer veriyorsunuz. Size özellikle teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk ziyaretinizden onur duyduk" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç'tan Yemliha ve çevre mahalleleri Ankara'ya bağlayacak yol projesine inceleme

Başkan Büyükkılıç, daha sonra yapım çalışmalarına başlanan, Yemliha dahil toplamda 22 mahalleyi Ankara yoluna bağlayacak yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki yeni yol projesini yerinde inceledi.

Çalışmayı yürüten ekibe kolaylıklar dileyen Büyükkılıç, yeni yol projesi hakkında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı'dan detaylı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, "Yemliha önemli bir merkez, Etrafındaki mahalleler, köyler itibariyle ve yolun kullanışlılığı açısından. Burada vatandaşlarımızın taleplerini göz ardı etmedik ve kırsalımız gerekli çalışmaları yaptı, projelendirdi. Projeye uygun şekilde ihtiyaca cevap verecek ve yukarıdaki mahallelerimize, köylerimize hitap edecek şekilde bir çalışmayı hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

7 kilometrelik yolun hayırlı olması temennisinde bulunan Büyükkılıç, "Yaklaşık 7 kilometrelik bu yolun Yemliha'mıza, bölgemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Muhtarımızın deyimiyle en az 22 mahallenin bu yoldan istifade edeceğini, 100 yılın yolu olarak nitelendiriyor. Cenab-ı Allah kazasız, belasız tamamlanmasını nasip eylesin. Asfaltı tamamlanıp bittiğinde yaklaşık 50 milyon TL'lik bir maliyete ulaşacağını ifade ediyoruz. Bizi seçen, seven, güvenen hemşehrilerimize Mevla'm layık kılsın, mahcup etmesin diyoruz. Ekibimizi de kutluyoruz" şeklinde konuştu.

Yemliha Mahalle Muhtarı Mehmet Adanalı ise bölgeyi kısa mesafeden Ankara yoluna bağlayacak çalışmanın bölge için yüz yılın yolu olacağını ifade ederek proje için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. - KAYSERİ