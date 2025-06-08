Kayseri\'de Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi\'ne Ziyaret

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; yakın zamanda faaliyete geçen Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek tedavi gören danışanlarla bayramlaştı. Vali Çiçek ziyarette yaptığı açıklamada; "Bizim bir Türk gencini dahi kaybetme lüksümüz yok. Bu illete bulaşmış olan arkadaşlarımız burada tedavi olup çıkacaklar. Ama gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı da en ağır tedbirlerle fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz" dedi.

Kayseri Valiliği koordinesinde İncesu ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde 9 bin 400 metrekare alanda yaptırılan ve Avrupa'nın en büyük rehabilitasyon merkezi olan Yeşilay Uyuşturucuyla Mücadele Rehabilitasyon Merkezi yaklaşık 1 ay önce ilk misafirlerini ağırlamaya başlamıştı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Erciyes Üniversitesi Rektörü Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ve Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi ile birlikte Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek burada bağımlılıktan kurtulmak için tedavi görenlerle bayramlaştı. Desteklerinden dolayı Vali Çiçek'e teşekkürlerini ileten Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, merkezde tedavi gören bağımlıların şuana dek iyi bir mesafe kat ettiklerini söyleyerek; "Büyük bir mücadeleyle yapımını tamamladığımız, açtığımız ve bugün bağımlılarımızı tedavi etmeye başladığımız tesisimize valimiz ve Erciyes Üniversitesi rektörümüzle bayramlaşma ziyareti gerçekleştirdik. Belki de bir ilk oldu, ilk kez bağımlı bireylerle bu anlamda bayramlaşma ziyaretiydi. Çok motive gördük, gerçekten çok memnunlar. İyi bir ilerleme kaydetmişler. Yeşilay ekibi başta olmak üzere bu anlamda tedaviye destek olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sürecin başından bu yana bunu bir namus meselesi gören, her anlamda bize destek olan, her zaman önümüzü açan valimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra onlarla farklı ortamlarda, evlerinde, işyerlerinde bayramlaşacağız ve onların tekrar topluma kazandırıldığına şahit olacağız" dedi.

"Buradan bu illete bulaşmış olan kardeşlerimiz iyileşerek çıkacak"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise; merkezde tedavi görenlerin uyuşturucu ile mücadelede kendilerine destek olmak için söz verdiklerini dile getirdi. Hiçbir gencin zehirlenmesine fırsat vermeyeceklerinin altını çizen Vali Çiçek; "Çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Yeşilay başkanımızla beraber hayırseverlerimizi desteğiyle yaptırdığımız ve muhteşem hale getirdiğimiz binamızın açılışını yakın bir zaman önce yapmıştık. Danışan arkadaşlarımızın 1 ay önce tedaviye başladıklarını büyük bir gururla öğrenmiştim. Erciyes Üniversitesi Rektörümüz ile beraber burada olan danışanlarımızı görmek, arkadaşlarımızla bir araya gelmek, onların nasıl zaman geçirdiklerini görmek, nasıl bir gelişme kaydettiklerini görebilmek için ziyarete geldim. Gerçekten çok mutlu oldum. Bana dediler ki; 'Sayın valim; Kayserili hayırseverler, devletimiz böyle muhteşem bir tesis yapmışlar. İçerisinde hiçbir ayrıntıyı atlamadan bizler için böyle bir yer yapmışlar. Size söz veriyoruz, pes etmeyeceğiz. Biz buradan mezun olacağız, buradaki tedavimizi tamamlayacağız ve çıktığımızda bizimle gurur duyacaksınız' dediler. İnanın benim de gözlerim doldu, çok duygulandım. Ben de; özellikle annelerinin, babalarının onlarla beraber olduklarını, bir tek genci bile kurtarırsak bütün her şeyin helal olduğunu söyledim. Onlar da; 'Pes etmeyeceğiz, sizin bu mücadelenizde yanınızda olacağız' dediler. Özellikle 'mücadelenizde sizinle beraber olacağız' demeleri bizi çok mutlu etti. İnşallah buradan Türk gençleri, bu illete bulaşmış olan kardeşlerimiz iyileşerek çıkacaklar. Çünkü bizim bir Türk gencini dahi kaybetme lüksümüz yok. Bu illete bulaşmış olan arkadaşlarımız burada tedavi olup çıkacaklar. Ama gençlerimizi zehirlemek isteyenlere karşı da en ağır tedbirlerle fırsat vermeyeceğiz. Hiçbir gencimizi, hiçbir alçağa teslim etmeyeceğiz. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlere haykırıyorum; başaramayacaksınız, hiçbir gencimizi zehirlemenize fırsat vermeyeceğiz. Bir şekilde bu illete bulaşmış olanları da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak tedavi ettireceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, kahramanca mücadele ediyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ