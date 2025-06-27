Kayseri\'de Yılan Vakalalarında Artış ve Güvenlik Uyarıları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, havaların ısınmasıyla beraber yılanların ortaya çıktığını söyleyerek, "Kayseri genelinde zehirli yılan olmamakla beraber dikkatli davranılması gerektiğini düşünmekteyiz" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, başkanlık olarak yılan kurtarma operasyonlarını da gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Havaların ısınmasıyla birlikte yılan vakalarında ciddi bir artış oldu. İnsanların pandemi sonrasında doğal ortamda yaşam alanlarını genişletmesi doğal akışı da kendiliğinden etkiledi. Bizler yılan kurtarma operasyonları da yapıyoruz. Doğal yaşamın kıymetli canlılarına da hizmet vermeye çalışıyoruz. Yılanın doğal ortamı sahalardır. Şehir merkezinde bazı vakalar ile karşılıyoruz. Bu da bağ ve bahçeden gelen vatandaşlarımızın getirdiği malzemelerin içerisinden çıkan hayvanın olduğunu görüyoruz. Burada mesafeyi kollamak gerekiyor. Kayseri genelinde zehirli yılan olmamakla beraber dikkatli davranılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bize ihbar geldiğinde ekiplerimiz gidiyor ve gerekli aletler ile yılanların yakalanarak doğaya bırakılıyor" ifadelerini kullandı.

Kızılkan ayrıca, havaların ısınmasıyla beraber araç içerisinde çakmak ve deodorant gibi malzemelerin konulmaması gerektiğini kaydederek, "Havaların ısınmasıyla birlikte araç içerisine konulan çakmak, deodorant gibi malzemelerin ısınmayla birlikte genleşmesi ve kapalı hacim içerisinde patlayarak yangın çıkarma riskinin olduğunu belirtmek isterim. Trafiğe çıktığımızda mutlaka emniyet kemerini takmamız, mesafeyi kollayarak seyir halinde hareket etmeyi vatandaşlarımızdan önemle rica ederiz. Hızlı gitmeniz ile yavaş gitmeniz arasında 5 dakikalık bir süreç ön plana çıkarken, sevdiklerinizle bir daha buluşmama şansınız olacaktır" dedi. - KAYSERİ