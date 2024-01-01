 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayseri'de Yılbaşında 853 Kamera ile Güvenlik Sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de Yılbaşında 853 Kamera ile Güvenlik Sağlandı

Kayseri'de bin 50 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 853 kamera ile izlendi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile şehir 853 kamera ile izlendi.

Kayseri\'de Yılbaşında 853 Kamera ile Güvenlik Sağlandı
01.01.2024 - 02:00,
Abone Ol

Kayseri'de bin 50 polis, yılbaşında vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için görev yaparken, kent 853 kamera ile izlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla vatandaşın huzurlu girebilmesi için yoğun mesai yaptı. Belli noktalarda ekipler denetim yaparken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ile şehir 853 kamera ile izlendi. Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemi Operatörü Cuma Kandil, "Yılbaşı etkinlikleri kapsamında genel güvenliğin ve asayişin sağlanması amacıyla başta il emniyet müdür yardımcılarımız, ilçe emniyet müdürlerimiz ve şube müdürlerimiz denetiminde, özellikle halkımızın yoğun olduğu meydanlar, alışveriş merkezleri, eğlence merkezleri, park bahçeler ve buna benzer alanlarda gerek gerekse trafik yönünden tedbirler alınmaktadır. Ayrıca bu tedbirler kapsamında şehir giriş ve çıkışlarında şehrimizin belirli noktalarında 90 uygulama noktamız bulunmaktadır. Yılbaşı emniyet tedbirleri kapsamında sahada 251 ekip, bin 50 personelimiz ile birlikte bu tedbirleri devam ettiriyoruz. Şehir merkezi genelinde kent güvenlik yönetim sistemine bağlı 578 sabit ve 275 hareketli olmak üzere toplamda 853 kameramız mevcut olup, ayrıca il genelinde 60 noktada 262 Plaka Tanıma Sistemi kameramız mevcuttur. Plaka Tanıma Sistemine ek olarak, 10 adet mobil PTS aracımızla tedbir ve uygulamalarımıza devam etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından kentte trafiğin yoğun olduğu bölgelerde uygulama yapıldı. Ekipler tarafından yapılan uygulamalarda şoförlere alkol testi yapılarak, ehliyet ve ruhsatlar kontrol edildi. Denetimlere Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'te katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Kayseri, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'de Yılbaşında 853 Kamera ile Güvenlik Sağlandı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:52:48. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Yılbaşında 853 Kamera ile Güvenlik Sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement