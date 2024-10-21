Kayseri'deki Tarihi Mahalle Projesi'nde İkinci Etap İncelemesi - Son Dakika
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Kayseri'deki Tarihi Mahalle Projesi'nde İkinci Etap İncelemesi

Kayseri\'deki Tarihi Mahalle Projesi\'nde İkinci Etap İncelemesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunu gün yüzüne çıkarmak amacıyla devam eden Tavukçu Mahallesi Projesi'nin 2'nci etap çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, projenin geçmişiyle ve geleceğiyle ilgili hedeflerini ve çalışmalarını aktardı.

21.10.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması amacıyla başlatılan ve 1'nci etap çalışmalarının tamamlanmasının ardından devam eden 2'nci etap kentsel tasarım proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Kadim kent Kayseri'nin tarih ve kültür mirasını gün yüzüne çıkartıp yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için Setenönü ve Kayseri Evleri bölgesinde uygulanan Tavukçu Mahallesi Projesi'nin 2'nci Etap yapım çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Büyükkılıç'a, incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve daire başkanları eşlik etti.

Başkan Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son durum hakkında kurmayları ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı.

İncelemelerinin ardından bölgede ziyaret ettiği bir çay ocağında projeye dair açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, "Tavukçu Mahallesi diye bilinen Tarihi Kayseri Mahalle'mizdeki çalışmaları değerlendirme amacıyla buradayız. Burada 2'nci etapla ilgili otel çalışmaları, diğer etaplarla ilgili de yapılan çalışmaları, bitmiş olanları yerinde görüyor ve değerlendiriyoruz" dedi.

"Her alanda 'biz varız' diyoruz"

Başkan Büyükkılıç, amaçlarının kentin tarihi dokusuna uygun tarihi mahallesinin geçmişte nasıl fonksiyon gördüyse onu aynı şekilde hayata geçirecek uygulamalara fırsat vermek olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nostaljik olarak da buralarda kalacağı ortamları sağlayacak gayretleri sürdürüyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Hem geçmişiyle hem mevcuduyla hem de geleceğe taşınma anlayışıyla şehrimizde her alanda biz varız" diye konuştu.

Büyükkılıç, tarihi mahallenin sokaklarında gezerek bölgede restorasyon çalışmaları tamamlanmış tarihi mekanlarda da incelemelerde bulunarak, Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den bilgi aldı.

Bölgede hizmet veren bir okulun öğrencileri, Başkan Büyükkılıç'ı fark edince sınıflarının pencerelerinden Büyükkılç'a el sallayarak sevgi gösterisinde bulundular.

Büyükkılıç da öğrencilere, 'Gençler, sizi seviyoruz' sözleri ile karşılık vererek el salladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri'deki Tarihi Mahalle Projesi'nde İkinci Etap İncelemesi - Son Dakika

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