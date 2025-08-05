Kayseri\'den \'Engelsiz\' Şehir Projeleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; özel ihtiyaçlı bireylere yönelik geliştirdiği yenilikçi projelerle 'engelsiz' bir şehir için güçlü adımlar atıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve afetlerde güvenli müdahaleyi sağlamak amacıyla üniversiteler ve akredite derneklerle iş birliği içinde kapsamlı bir Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi geliştiriyor. Bunun yanı sıra, Engelsiz Çocuk Evi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve özel hizmetlerle toplumu kapsayan örnek projeler hayata geçiriliyor. Büyükşehir belediyesi; engelli bireylerin yaşam kalitesini arttırmak ve afetlerde güvenli müdahaleyi sağlamak amacıyla üniversiteler ve akredite derneklerle iş birliği içinde kapsamlı bir Engelli Bilgi Yönetimi Sistemi geliştiriyor. Bu sistemle yedi farklı engel türüne özel afet farkındalığı eğitim modülleri hazırlanıyor. Afet anında görev alacak kurtarma ekipleri, engelli bireylerin ihtiyaçlarına daha duyarlı müdahaleler gerçekleştirebilecek. Ayrıca, ev ziyaretleriyle afet öncesi hazırlıklar desteklenerek kişiye özel afet eylem planları oluşturulacak. Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen yazılım ile engellilere ait önemli sağlık ve refakat bilgileri güncel şekilde kayıt altına alınacak. Büyükşehirin engelli bireylere yönelik hizmetleri bununla sınırlı kalmıyor. 2019 yılında açılan Engelsiz Çocuk Evi, zihinsel engelli çocukların sosyalleşmesine ve gelişimine katkı sağlıyor; şimdiye kadar 239 çocuğa 13 bin 854 gün ücretsiz hizmet verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı son altı yılda, ihtiyaç sahibi engellilere 112 adet tekerlekli sandalye, hasta yatağı, uyku apnesi cihazı ve hasta bezi gibi temel destekler ulaştırdı. Türkiye'nin en büyük yatay mimarili Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi ise 50 uzman personel ile 330 öğrenciye ücretsiz eğitim ve terapi hizmeti sunuyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği 'Engelsiz Kayseri' mobil uygulaması, görme engelli vatandaşların şehir içi toplu taşımayı daha güvenli ve bağımsız kullanmalarını sağlıyor. Ayrıca, 'Engelsiz İletişim Projesi' çerçevesinde belediyenin çağrı merkezi ve beyaz masa birimlerinde özel bireylere yarım günlük çalışma fırsatı sunuluyor. 'Gönül belediyeciliği' ilkesiyle hareket eden Başkan Büyükkılıç; 14 bin 906 özel ihtiyaçlı vatandaşa su faturalarında yüzde 50 indirim desteği sağladı. Sanat alanında da engelleri kaldıran Büyükşehir, Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinliklerle öğrencilerin birikimleriyle alınan 14 tekerlekli sandalyeyi sahiplerine teslim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tüm bu projeleri, engelli ve özel ihtiyaçlı bireylerin hayatına dokunarak, 'engelsiz' bir şehir hedefini somut adımlarla hayata geçiriyor. - KAYSERİ