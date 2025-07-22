Kayseri'den Yerli Havuz Sterilizasyon Sistemi ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri'den Yerli Havuz Sterilizasyon Sistemi ile Enerji Tasarrufu

Kayseri\'den Yerli Havuz Sterilizasyon Sistemi ile Enerji Tasarrufu
22.07.2025 14:18  Güncelleme: 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, havuzlarındaki ultrapaskal sterilizasyon sistemi ve otomatik kontrol ile diğer büyükşehirlere örnek oluyor, %40 enerji tasarrufu sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, havuzlarında kullandığı ultraviyole sterilizasyon sisteminin yanı sıra scada ve otomatik kontrol sistemi ile diğer büyükşehirlere örnek oluyor.

Kayseri'de spor ve sosyal donatılarını çeşitlendirerek arttıran, vatandaşlara hizmet veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, havuzlarında kullandığı Türkiye'deki ilk yerli ve milli sterilizasyon sistemi ile vatandaşlara temiz havuzda yüzme sporu hizmeti sunuyor. Konuya ilişkin bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, "2022 yılında başlatmış olduğumuz havuzlarımızın scada ve otomatik kontrol sistemini, 3 yıl gibi bir sürede tamamladık ve şu anda 1 yıl sorunsuz bir şekilde çalıştığını gördük, tespit ettik ve çalışır aktif bir halde tesislerimizde de hızlı bir şekilde denemeye devam ediyoruz" dedi.

Sistem ile yüzde 40 enerji tasarrufu sağlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Kılıç verdiği bilgilerde, "2022 yılında başlatmış olduğumuz bu proje ile birlikte belediyemiz tesislerinde yüzde 40 enerji tasarrufu, kimyasal ve su tasarrufu şeklinde belediyemize geri dönüşümlerini hızlı bir şekilde aldık ve bunun başarısını sağlıyoruz. Bu konuda bize desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç'a ve yetkili firmamıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye'de bir kamu kuruluşu ilk defa yerli ve mili havuz sistemlerini 3 yıldır kullanıyor"

Konuşmasında bir kamu kuruluşunun Türkiye'de ilk defa yerli ve milli havuz sistemlerini 3 yıldır kullandığını dile getiren Kılıç, "Bu proje Türkiye'de ilk ve yerli, milli olması dolayısıyla bir kamu kuruluşu ilk defa yerli ve mili havuz sistemlerini 3 yıldır kullanıyor ve yıllarca kullanmaya devam edecek. ve bu sistemle birlikte diğer belediyelerimize örnek bir davranış sağlamış olduk. Diğer Büyükşehir Belediyeleri bizi ziyarete geldi, sistemimizi kontrol etti ve olumlu dönüşler aldık" ifadelerinde bulundu.

Havuzlarda sıfır bakteri

Anlık şekilde verilerin alındığını ve vatandaşlara 24 saat canlı olarak verilerin sunulduğunun altını çizen Kılıç, Büyükşehir Belediyesi'ne ait havuzlarda ilçeler de dahil 70 bin üyeleri bulunduğunu dile getirerek hizmetin şeffaf, sağlıklı olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti. Havuzların sağlıklı bir şekilde, sıfır bakteri seviyesi ile hizmete devam ettiğini vurgulayan Kılıç, scada sistemi ile de kimyasal değerleri, sıcaklık değerlerini ve PH değerlerini sunduklarını kaydetti.

Firma sahibi Fevzi Yıldırım ise sorunsuz olarak kullandıkları sistemin sağladığı fayda ve teknik detayları hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri'den Yerli Havuz Sterilizasyon Sistemi ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
’Kadıköy Boğası’na yaptıklarına bakın Tepkiler çığ gibi 'Kadıköy Boğası'na yaptıklarına bakın! Tepkiler çığ gibi
Lamine Yamal’ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu Lamine Yamal'ın yetişkin film yıldızının fotoğrafına yorumu olay oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 kişi için tutuklama talebi
Sakarya’da dün başlayan orman yangını Bilecik’e sıçradı Sakarya'da dün başlayan orman yangını Bilecik'e sıçradı
Manisa’da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu Manisa'da şalvarlarını giyen kadınlar eğlenceye koştu
Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti Konuşulan rakam bomba Dilan Polat mağduru iş insanı sistemi deşifre etti! Konuşulan rakam bomba
Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı Galatasaraylı iş adamı Dinçer Azaphan, Hakan Çalhanoğlu ile görüşme sebebini açıkladı
Altay’da kriz 2 aylık başkan istifaya davet edildi Altay'da kriz! 2 aylık başkan istifaya davet edildi

13:03
Duyanlar kulaklarına inanamıyor İşte KKTC’deki yeni asgari ücret
Duyanlar kulaklarına inanamıyor! İşte KKTC'deki yeni asgari ücret
12:24
Türkiye’nin son hamlesi İsrail’de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de alarm zillerini çaldırdı: Bölgede dengeler değişecek
11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
18:51
Erdek’te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından “sabotaj“ çıktı
Erdek'te günlerdir devam eden su kesintisiyle altından "sabotaj" çıktı
18:34
Resmen açıklandı Onyekuru Süper Lig’e geri döndü
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
18:31
Ordu’da eğlence merkezinde kavga 1 kişi hayatını kaybetti
Ordu'da eğlence merkezinde kavga! 1 kişi hayatını kaybetti
18:29
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
Aracını yol kenarına park eden sürücü, yüzlerce kutu ilaç buldu
18:18
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için ’tutuksuz yargılama’ çağrısı
AK Partili bir isimden daha Mehmet Murat Çalık için 'tutuksuz yargılama' çağrısı
18:07
Fenerbahçe’den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
Fenerbahçe'den hayatını kaybeden Duygu Özdin için anlamlı mesaj
18:06
Belarus’a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
Belarus'a uluslararası taşımacılıkta vize muafiyeti süresi uzatıldı
17:55
Peru’da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Peru'da 3 bin 800 yıllık antik kent gün yüzüne çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 14:20:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'den Yerli Havuz Sterilizasyon Sistemi ile Enerji Tasarrufu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.