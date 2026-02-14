Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi

Kayseri Devlet Hastanesi, son 8 yılda yapılan çalışmalar ile hastane statüsü A2 grup seviyesine yükselirken, sağlık çalışanları büyük bir başarı göstererek, 12.5 milyon kişiye hizmet verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 2018-2025 yılları arasındaki 8 yıllık çalışmalar değerlendirildi. Açıklamada, hastanede 2018-2025 yılları arasında yürütülen sağlık hizmet sunumu, altyapı yatırımları ve kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin değerlendirme sonuçları da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından 8 yıllık dönemde 7 milyon 683 bin 4 kişi ayaktan, 125 bin 361 kişi yatarak, 4 milyon 736 bin 674 kişi de acil servis başvurusu olmak üzere toplamda 12 milyon 545 bin 39 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Hastanenin hizmet hacminde de artış yaşandı

8 yıllık dönemde büyük bir başarının gösterildiği Kayseri Devlet Hastanesi'nde ayaktan hasta sayısında yaklaşık yüzde 291, yatarak tedavi hizmetlerinde yaklaşık 30 kat, acil servis başvurularında yaklaşık yüzde 203 artış yaşandı. Bu artışların planlı kapasite genişlemesi, insan kaynağı güçlendirmesi ve altyapı yatırımları sayesinde sürdürülebilir şekilde yönetildiği belirtildi.

Yapısal ve stratejik gelişmeler

Ayrıca, 8 yıllık dönem içerisinde hastane yönetimi tarafından yapısal ve stratejik gelişmeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Çocuk Özel Gereksinim Değerlendirme Merkezi hizmete alındı, Kayseri Organize Semt Polikliniği açıldı, Yeni Palyatif Bakım (Hospis) Binası planlanarak kapasite artırımı sağlandı, ek hizmet binaları ile fiziksel altyapı genişletildi, MR ve Tomografi üniteleri güçlendirilmiş, yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı modernize edildi, kapasite ve seviyeleri artırıldı, dijital hastane uygulamaları ve kalite standartları yükseltildi ve anjiyografi ünitesi aktif hale getirildi.

Hastanede statüsü A2 grup seviyesine yüketildi

Öte yandan, gerçekleştirilen yatırımlar, uzman hekim kapasitesi, teknik donanım ve hizmet çeşitliliği kriterlerinin karşılanması neticesinde de hastane statüsü A2 Grup seviyesine yükseltilmiştir. Bu gelişme ile bölgesel sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Başkehim Altıntop'tan teşekkür

Hastanede gösterilen büyük başarının mimarı Başhekim İsmail Altıntop, kendilerine destek veren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililere teşekkür ederek, "Kayseri Devlet Hastanesi'nin kurumsal kapasite artışı, hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesi, yeni birimlerin açılması ve A2 Grup seviyesine yükseltilmesi süreçlerinde verdikleri güçlü destek, stratejik yönlendirme ve yatırım katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarız.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüze, tüm sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen idari kadrolarımıza teşekkür ederiz. 2018-2025 dönemi; Kayseri Devlet Hastanesi'nin bölgesel sağlık hizmet sunumunda güçlendiği, erişilebilirliğin arttığı ve kurumsal kapasitenin sürdürülebilir şekilde yükseltildiği bir dönem olmuştur" dedi. - KAYSERİ