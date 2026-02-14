Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi

Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi
14.02.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Devlet Hastanesi, 8 yılda 12.5 milyon kişi hizmet vererek A2 grup seviyesine yükseldi.

Kayseri Devlet Hastanesi, son 8 yılda yapılan çalışmalar ile hastane statüsü A2 grup seviyesine yükselirken, sağlık çalışanları büyük bir başarı göstererek, 12.5 milyon kişiye hizmet verildi.

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 2018-2025 yılları arasındaki 8 yıllık çalışmalar değerlendirildi. Açıklamada, hastanede 2018-2025 yılları arasında yürütülen sağlık hizmet sunumu, altyapı yatırımları ve kurumsal gelişim süreçlerine ilişkin değerlendirme sonuçları da kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Kayseri Devlet Hastanesi tarafından 8 yıllık dönemde 7 milyon 683 bin 4 kişi ayaktan, 125 bin 361 kişi yatarak, 4 milyon 736 bin 674 kişi de acil servis başvurusu olmak üzere toplamda 12 milyon 545 bin 39 kişiye sağlık hizmeti verildi.

Hastanenin hizmet hacminde de artış yaşandı

8 yıllık dönemde büyük bir başarının gösterildiği Kayseri Devlet Hastanesi'nde ayaktan hasta sayısında yaklaşık yüzde 291, yatarak tedavi hizmetlerinde yaklaşık 30 kat, acil servis başvurularında yaklaşık yüzde 203 artış yaşandı. Bu artışların planlı kapasite genişlemesi, insan kaynağı güçlendirmesi ve altyapı yatırımları sayesinde sürdürülebilir şekilde yönetildiği belirtildi.

Yapısal ve stratejik gelişmeler

Ayrıca, 8 yıllık dönem içerisinde hastane yönetimi tarafından yapısal ve stratejik gelişmeler üzerinde de çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Çocuk Özel Gereksinim Değerlendirme Merkezi hizmete alındı, Kayseri Organize Semt Polikliniği açıldı, Yeni Palyatif Bakım (Hospis) Binası planlanarak kapasite artırımı sağlandı, ek hizmet binaları ile fiziksel altyapı genişletildi, MR ve Tomografi üniteleri güçlendirilmiş, yoğun bakım ve ameliyathane altyapısı modernize edildi, kapasite ve seviyeleri artırıldı, dijital hastane uygulamaları ve kalite standartları yükseltildi ve anjiyografi ünitesi aktif hale getirildi.

Hastanede statüsü A2 grup seviyesine yüketildi

Öte yandan, gerçekleştirilen yatırımlar, uzman hekim kapasitesi, teknik donanım ve hizmet çeşitliliği kriterlerinin karşılanması neticesinde de hastane statüsü A2 Grup seviyesine yükseltilmiştir. Bu gelişme ile bölgesel sağlık hizmet sunum kalitesinin artırılması açısından önemli bir dönüm noktası olduğu kaydedildi.

Başkehim Altıntop'tan teşekkür

Hastanede gösterilen büyük başarının mimarı Başhekim İsmail Altıntop, kendilerine destek veren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkililere teşekkür ederek, "Kayseri Devlet Hastanesi'nin kurumsal kapasite artışı, hizmet çeşitliliğinin geliştirilmesi, yeni birimlerin açılması ve A2 Grup seviyesine yükseltilmesi süreçlerinde verdikleri güçlü destek, stratejik yönlendirme ve yatırım katkıları dolayısıyla Sağlık Bakanlığımıza şükranlarımızı sunarız.

Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğümüze, tüm sağlık çalışanlarımıza ve emeği geçen idari kadrolarımıza teşekkür ederiz. 2018-2025 dönemi; Kayseri Devlet Hastanesi'nin bölgesel sağlık hizmet sunumunda güçlendiği, erişilebilirliğin arttığı ve kurumsal kapasitenin sürdürülebilir şekilde yükseltildiği bir dönem olmuştur" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
15:01
24 saatte 74 kilogram yağış Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
24 saatte 74 kilogram yağış! Su göğüs hizasına çıktı, vatandaşlar botla kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:01:00. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri Devlet Hastanesi A2 Statüsüne Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.