Kayseri-Erciyes Karayolu Kapandı

Kayseri-Erciyes Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar, sis ve tipi nedeniyle saat 18.15 itibariyle Hisarcık Taşmekan mevkiinden, Hacılar mevkiinden ve Develi mevkiinden çift yönlü olarak tüm araç trafiğe kapatıldı" denildi. - KAYSERİ