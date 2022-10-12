Kayseri haber... Develi'de Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu açıldı - Son Dakika
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Kayseri haber... Develi'de Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu açıldı

12.10.2022 09:39
Kayseri haber... Develi'de Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu açıldı

Kayseri haber: Develili hayırsever Turan Aksu tarafından Develi Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerin barınacağı 100 yataklı Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu'nun açılışı ilçe protokolü ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Develili hayırsever Turan Aksu tarafından Develi Mesleki Eğitim Merkezi'nde öğrenim gören öğrencilerin barınacağı 100 yataklı Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu'nun açılışı ilçe protokolü ve Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz'ın katılımıyla yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak'ın selamlama konuşmasıyla devam etti. Develili hayırseverlerin her zaman eğitime yatırımlarıyla Develi'deki eğitime katkı sağladıklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Mesleki Eğitim Merkezindeki eğitimin kalitesini yükseltecek böylesi güzel ve nezih yurdu ilçemize kazandırdığı için Turan Amcamıza ve kıymetli ailesine şahsım ve hemşerilerim adına şükranlarımı sunuyorum" dedi. Hayırsever Turan Aksu da emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. 26. dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Sami Dedeoğlu da Develi'nin eğitime destek de Türkiye'de zirvede olduğunu belirterek Turan Aksu ve ailesine şükranlarını iletti. İlçe Kaymakamı Mehmet Tunç'un teşekkür konuşmasının ardından konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Türkiye'de son 20 yılda eğitimdeki gelişmeleri anlattı.

Türkiye'nin 19 milyon öğrenci sayısıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu ve mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının ve kalitesinin her geçen yıl arttığını söyleyen Bakan Yardımcısı Yılmaz, "Ülkemizde faaliyet gösteren Mesleki Eğitim Merkezlerinde yurt hizmeti bulunmamaktadır. Turan Amcamızın yaptırdığı bu yurt ülkemizdeki beşinci yurttur. Böylesi örneklik teşkil eden ve büyük bir ihtiyacı gideren Turan Amcamıza ve kıymetli ailesine teşekkür ediyor; yapılan yurdun eğitim camiamıza ve Develimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Turan Aksu, Kayseri, Develi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haber... Develi'de Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri haber... Develi'de Fatma-Turan Aksu Erkek Öğrenci Pansiyonu açıldı - Son Dakika
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