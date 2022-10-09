Kayseri haberi | Kayseri Barosu'nda seçim heyecanı başladı - Son Dakika
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Kayseri haberi | Kayseri Barosu'nda seçim heyecanı başladı

09.10.2022 15:44
Kayseri haberi | Kayseri Barosu'nda seçim heyecanı başladı

Kayseri yerel yerel haberine göre Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı Seçimli Olağan Genel Kurul başladı.

Kayseri Barosu'nda 3 adayın yarıştığı Seçimli Olağan Genel Kurul başladı.

Kayseri Barosu'nda gerçekleşen Seçimli Olağan Genel Kurul saat 09.00'da başlarken, oy verme işlemi 17.00'de son bulacak. Mevcut Başkan Av. Ali Köse, Av. Oğuz Erinç ve Av. Mehmet Özer'in yarışacağı Seçimli Genel Kurul'da 2 bin 453 avukatın oy kullanması bekleniyor.

Kayseri Baro Başkanı saat 17.00'da başlayacak oy sayımının ardından belli olacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haberi | Kayseri Barosu'nda seçim heyecanı başladı - Son Dakika

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