Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yurt yerleştirmelerinde bir sıkıntı olmadığını söyleyerek; "Çocuklarımızı yurtlarımızda en güzel şekilde barındıracağız" dedi.

Planlamaları öncesinden senkronize şekilde yaparak, olumlu işler yürüttüklerini söyleyen Ali İhsan Kabakcı; "Başta şehrimiz adına Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakanlığımıza ve valimize ve büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizde yurtlar yerleşmesi konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tüm öğrencilerimizi öncelikle otogarda, havalimanında, tren garında, meydanlarımızda karşılayıp bilgilendiriyoruz. Yurtlarımıza yönlendiriyoruz. Kayseri olarak şehrimizde tüm öğrencilerimizi, birinci sınıfların tamamını yüzde 100 yerleştirdik. Ara sınıfların da şu anda erkekler bölümünde yedek kalmadı. Kızlar bölümünde de çok düşük diye tamamlayacağımız sayılarımız var ve şu anda şehrimizde yerleştirme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim nihai amacımız, öğrencilerimizin tamamını kredi yurtlar bölümünde barındırmak. Aynı zamanda okullarına rahatlıkla gidilebilmesi için o şartları yerine getirmek adına tüm uzman ekiplerimizle çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürüttük. Şehrimizde yaşanabilecek aksaklıklar varsa onları da çok öncesinde başta sayın valimizin talimatlarıyla zamanlama olarak yerine getirdik. Şu anda da öğrencilerin yurt yerleştirmesi konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bundan dolayı da başta bakanlığımıza ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir planlama oldu, geçen yıl da olmuştu bu şekilde. Bu planlamaları çok öncesinden senkronize bir şekilde yürüttüğümüz için olumlu işlerle bunu tamamlamış olduk" dedi.

Kabakcı, öğrencileri en iyi şekilde yurtlarda barındıracaklarını söyleyerek; "Ben öğrencilerimize öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyorum. Onların yurtlarını ev olarak kabul ediyoruz, evlerinize hoş geldiniz diyorum. Ailelerin gönülleri rahat olsun. Bizler çocuklarımızı yurtlarımızda en rahat şekilde barındıracağız. İnşallah her türlü kolaylığı da göstereceğiz. Bu konuyla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimize öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle inşallah bu süreçleri tamamlarlar. Biz onlar için her türlü sosyal, sportif faaliyeti yurtlarda gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu sene de onlar açısından çok güzel sürpriz çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ