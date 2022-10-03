Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok

03.10.2022 12:28
Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok

Kayseri haber... Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yurt yerleştirmelerinde bir sıkıntı olmadığını söyleyerek; "Çocuklarımızı yurtlarımızda en güzel şekilde barındıracağız" dedi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri'de yurt yerleştirmelerinde bir sıkıntı olmadığını söyleyerek; "Çocuklarımızı yurtlarımızda en güzel şekilde barındıracağız" dedi.

Planlamaları öncesinden senkronize şekilde yaparak, olumlu işler yürüttüklerini söyleyen Ali İhsan Kabakcı; "Başta şehrimiz adına Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakanlığımıza ve valimize ve büyüklerimize çok teşekkür ediyoruz. Şehrimizde yurtlar yerleşmesi konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Tüm öğrencilerimizi öncelikle otogarda, havalimanında, tren garında, meydanlarımızda karşılayıp bilgilendiriyoruz. Yurtlarımıza yönlendiriyoruz. Kayseri olarak şehrimizde tüm öğrencilerimizi, birinci sınıfların tamamını yüzde 100 yerleştirdik. Ara sınıfların da şu anda erkekler bölümünde yedek kalmadı. Kızlar bölümünde de çok düşük diye tamamlayacağımız sayılarımız var ve şu anda şehrimizde yerleştirme konusunda hiçbir sıkıntımız yok. Bizim nihai amacımız, öğrencilerimizin tamamını kredi yurtlar bölümünde barındırmak. Aynı zamanda okullarına rahatlıkla gidilebilmesi için o şartları yerine getirmek adına tüm uzman ekiplerimizle çalışmalarımızı hummalı bir şekilde yürüttük. Şehrimizde yaşanabilecek aksaklıklar varsa onları da çok öncesinde başta sayın valimizin talimatlarıyla zamanlama olarak yerine getirdik. Şu anda da öğrencilerin yurt yerleştirmesi konusunda hiçbir sorunla karşılaşmadık. Bundan dolayı da başta bakanlığımıza ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. İyi bir planlama oldu, geçen yıl da olmuştu bu şekilde. Bu planlamaları çok öncesinden senkronize bir şekilde yürüttüğümüz için olumlu işlerle bunu tamamlamış olduk" dedi.

Kabakcı, öğrencileri en iyi şekilde yurtlarda barındıracaklarını söyleyerek; "Ben öğrencilerimize öncelikle şehrimize hoş geldiniz diyorum. Onların yurtlarını ev olarak kabul ediyoruz, evlerinize hoş geldiniz diyorum. Ailelerin gönülleri rahat olsun. Bizler çocuklarımızı yurtlarımızda en rahat şekilde barındıracağız. İnşallah her türlü kolaylığı da göstereceğiz. Bu konuyla ilgili tüm çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimize öğretim hayatlarında başarılar diliyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyetle inşallah bu süreçleri tamamlarlar. Biz onlar için her türlü sosyal, sportif faaliyeti yurtlarda gerçekleştiriyoruz ve gerçekleştireceğiz. Bu sene de onlar açısından çok güzel sürpriz çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Döşemealtı Belediyesi Sporcusundan Büyük Başarı Döşemealtı Belediyesi Sporcusundan Büyük Başarı UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev UEFA'dan Arda Kardeşler'e görev
Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, gençlik, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:22 Memur ve emeklinin beklediği haber! Maaşları gelecek 3 ayın enflasyon farkı belirleyecek
12:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı metro hattına İBB tabelası asıldı
12:01 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Bu akşam ciddi bir açıklama yapacağım
11:51 İlginç hareketlerine eleştiri yağan Kalben: Dansımdan dolayı linç edildiğim için gurur duyuyorum
11:46 İngiltere Kralı Charles ile Başbakan Truss arasında "iklim zirvesi" gerginliği! Charles'e izin çıkmadı
11:45 Güzel oyuncu Merve Boluğur'un gelinliği tam not aldı
11:43 Bakan Akar, Yunan siyasileri hedef aldı: Söyledikleri yalana kendileri de inanır oldu, bunlara şifa diliyoruz
11:39 Arabistan'dan görev yapan Marius Sumudica'nın maç sonu yaptığı hareket şaşırttı
11:26 Sabiha Gökçen Havalimanı'nda vatandaşın taksi isyanı: Bu hizmet mi, eziyet mi?
11:25 Sarıldı ve boynundan öpmek istedi! İBB Başkanı İmamoğlu zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 12:38:31. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri haberi | Kayseri'de yurt sorunu yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement